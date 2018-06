Este martes se cumplen 31 años de la masacre de Hipercor: el atentado de ETA en el centro comercial de Barcelona que acabó con la vida de 21 personas e hirió a 45. La fecha ha servido para que muchos hayan recordado el horror del terrorismo en España y la dignidad de las víctimas.

Sin embargo, también ha vuelto a usarse como arma arrojadiza para hacer política. Varios responsables del partido de Albert Rivera han aprovechado esta fecha para tratar de relacionar el terrorismo de ETA con políticos catalanes como Puigdemont o Gabriel Rufián. El diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter aludiendo al atentado: “Hoy se cumplen 31 años del atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona. Esta masacre causó 21 muertos y más de 40 heridos. Memoria, dignidad y justicia para las victimas y sus familiares. ¡Nunca olvidaremos!”. A continuación, ha incluido una foto del expresident Catalán, Carles Puigdemont, y otra de Arnaldo Otegui, junto a Pello Urizar (Eusko Alkartasuna) y Gabriel Rufian (ERC).

Otro que también ha publicado un tuit buscando hacer la misma relación ha sido el Secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías:

Los tuiteros han respondido con una mezcla de incredulidad e indignación, preguntándose qué tiene que ver, por ejemplo, Puigdemont con un atentado de ETA. Los tuits de Ciudadanos han provocado decenas de mensajes de repulsa: “Esto es politizar a las víctimas”; “Este tweet es repugnante”; “En serio, no entiendo el retorcido paralelismo”.

¿Porque las fotos? No, en serio, no entiendo el retorcido paralelismo.

¿Me explicas qué tienen que ver @gabrielrufian y @KRLS con ese atentado de ETA? Porque no lo pillo. ¿Insinúas algo?

Es de tener muy poca vergüenza y menos respeto por las víctimas el usar un atentado terrorista para hacer política demagoga en favor de intereses propios. No necesito ser independentista, solo tener un mínimo de sentido común para ver que clase de gente sin alma son ustedes.

Estos tuits de políticos de C's mezclando el atentando de ETA en Hipercor con Puigdemont y Rufián es de lo más rastrero (y gratuito) que he visto. Lo vuestro no es unir España, es utilizar el dolor del terrorismo para ganar cuatro votos. Indignante. pic.twitter.com/RnrqeDmmcv

Señor Cantó, llevo rato intentando resolver el jeroglífico y no lo consigo. No entiendo la relación de las fotos con el texto. Debe tratarse de un pasatiempo para mentes privilegiadas (que no es el caso de la mía)

— Deivid Beke (@LiputhLale) 19 de junio de 2018