“Eres madre, ¿no tienes empatía?”: la pregunta de un periodista a la portavoz de Trump sobre el trato a los migrantes

Siguen las críticas en EEUU ante la política migratoria de Donald Trump, que ha separado a cientos de hijos de sus padres en la frontera del país. Una polémica alimentada por las cínicas palabras de responsables del Gobierno. El propio Trump aseguró que los migrantes están “infestando” EEUU y el Fiscal General, Jeff Sessions,citó la biblia para tratar de justificar la separación de familias migrantes.

Ahora la conversación que este lunes mantuvieron dos periodistas con la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, se ha hecho viral. Un momento en que uno los reporteros acaba preguntándole si no tiene empatía.

El momento comienza cuando el corresponsal de la CNN en la Casa Blanca, Jim Acosta, le cuestiona acerca de las palabras de Sessions. “Es muy bíblico hacer cumplir la ley. Eso se repite varias veces a lo largo de la Biblia”, responde.

En un momento dado, otro periodista, Brian J. Karem, entra en la conversación y directamente exhorta a la portavoz del Gobierno: “Eres madre. ¿No tienes empatía? Vamos Sarah, eres madre, ¿No sientes algo de empatía por lo que estas personas están pasando? En serio. En serio. Nos dicen que es una ley y estas personas no tienen nada. Vienen aquí sin nada. Llegan a la frontera sin nada y vosotros arrojáis a los niños a jaulas. Eres madre de niños pequeños. ¿No sientes empatía por lo que pasan?”

“Estoy tratando de hablar en serio, pero no voy a dejar que grites cuando no te corresponde”, acierta a responder. Finalmente acaba retirando la palabra al periodista. El momento ha recorrido las redes en las últimas horas, y la acción de los periodistas ha sido mayoritariamente aplaudida.

