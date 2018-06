Más de 2.300 niños se han visto obligados a separarse de sus padres desde abril en la frontera entre México y Estados Unidos tras la política migratoria de Donald Trump. Todas aquellas familias que cruzan la frontera de manera ilegal, son procesados por la vía criminal, lo que supone que todos los menores son separados de sus padres.

La desgarradora carta de una madre a su hijo ha puesto de manifiesto el dolor que sufren las familias mexicanas afectadas por esta política. Su abogado ha publicado en Twitter la carta que Levis le escribe su hijo de 6 años, Samir: "Lamento hijo mío esto que está pasando, me duele en el alma pero quiero que sepas que no te he abandonado. Mamá está aquí y piensa mucho en ti". La mexicana no pierde la esperanza y anima a su hijo a mantenerla también: "Cuanto te extraño, Samir, quiero que sepas que muy pronto estaremos juntos para que me des tus abrazos. Te amo."

Here is a letter my client Levis just wrote to her 6 yr old son Samir, whom she has not seen or comm with in over 2 weeks. They told her he was being taken for a “bath” & would be brought right back. He is a gentle boy and very attached to his mother. She is terrified. #Basta pic.twitter.com/EnyDCaloft

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 19 de junio de 2018