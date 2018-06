“Desmontando a Inés Arrimadas”: el hilo de un tuitero sobre la líder de Ciudadanos en Catalunya

Un tuitero se ha dedicado a recopilar frases y hechos para "desmontar" el discurso de Inés Arrimadas. Desde que un día mostrara como ejemplo que se pidiera siete años de cárcel para una persona por quemar un coche de policía como "hacen en Francia" (cuando en Francia lo quemaron un policía dentro), hasta que otro defendiera a toda costa respetar las zonas públicas mientras su partido colocaba una enorme carpa en el centro de Barcelona. Y muchas más:

Arrimadas comparte un artículo donde se acusa a TV3 de imparcial y se dicen cosas como "media hora fija para el monotema, la parte no independentista casi no existe". Pues bien, ella es la candidata que más tiempo de pantalla tuvo en la campaña del 21D. pic.twitter.com/Pws4mZRamz

Arrimadas acusa al nuevo gobierno catalán de hacer "limpieza" en la cúpula de los Mossos tras saltar la noticia de que Ferran López ya no tenía su cargo. Resulta que no lo cesaron ni "limpiaron", en realidad el mismo renunció a su cargo. pic.twitter.com/9DY8k0mhn5

Arrimadas pide no señalar a quien piensa diferente, asegura que no caben en democracia. Ella misma tiempo después, señaló a UGT y CCOO por participar en una campaña contra la represión y manifestarse con partidos políticos separatistas. pic.twitter.com/ch2sRmeaza

Aquí podemos leer a Arrimadas condenar la violencia por cuestiones políticas, aunque parece que solo lo hace si son hacía un sector determinado. Hace unos días evito condenar las agresiones a gente que lleva lazo amarillo excusando que "no representan a todos los catalanes". pic.twitter.com/gd8rUb8aS2

Queda bastante claro que el discurso de Ciudadanos y sus líderes se fundamente en una manipulación de la realidad catalana. No ofrecen nada bueno, ninguna alternativa real. Viven exclusivamente de la confrontación, y si no, que me expliquen todo lo anterior. Gracias por leerme.

