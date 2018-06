Puñetazo a la política migratoria de Trump en las portadas de ‘Time’ y ‘The New Yorker’

Vergüenza mundial por las imágenes de niños migrantes llorando mientras son separados de sus padres por agentes fronterizos de EEUU. Es el resultado de la política migratoria de tolerancia cero puesta en marcha por su presidente Donald Trump, al que también hemos visto hacer comentarios xenófobos en los últimos días. Una indignación tal que ha obligado a Trump a dar marcha atrás, aunque haya sido a medias.

La prensa de EEUU también ha reaccionado mostrando la dignidad de la profesión. Ya vimos a periodistas enfrentarse a la portavoz de la Administración Trump. Ahora dos portadas de dos publicaciones históricas también han dado sendos puñetazos a las políticas de Trump. Se trata de las revistas Time y The New Yorker.

La primera de ellas, sobre fondo rojo, muestra a Donald Trump frente a la pequeña hondureña fotografiada por John Moor de la agencia Getty, que aparecía llorando desconsoladamente mientras varios agentes de fronteras cacheaban a su madre. Junto a ellos, un irónico: “Welcome to America” (Bienvenidos a América).

TIME’s new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc — TIME (@TIME) 21 de junio de 2018

La portada de The New Yorker, muestra una ilustración de Barry Blitt titulada “Anhelando respirar libertad”. En ella se puede ver a unos niños esconderse asustados en las faldas de la Estatua de la Libertad.

An early look at next week’s cover, "Yearning to Breathe Free," by Barry Blitt: https://t.co/xlzrHEXdNN pic.twitter.com/24SRk1AqlQ — The New Yorker (@NewYorker) 21 de junio de 2018

En las redes miles de personas han compartido las portadas:

Les comparto la portada de la revista Time. Insuperable pic.twitter.com/cCHAyHbvem — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 21 de junio de 2018

Sin palabras, portada de la revista Time pic.twitter.com/GGL2B9YTIF — Iván Gidi (@IVANGIDI) 21 de junio de 2018

No soy fan de Time pero esta portada me ganó . pic.twitter.com/KytjLeHw8p — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 21 de junio de 2018

Una imagen que vale más que mil palabras. Gran portada de revista Time! pic.twitter.com/4uvxFVhf3d — mirna schindler (@mirnaschindler) 21 de junio de 2018

Pedazo de portada de The New Yorker contra las barbaridades migratorias de Trump. pic.twitter.com/vn5IihrRhe — Visto en redacción (@vistoredaccion) 22 de junio de 2018

Y tras la brutal portada de Time, la semana que viene la primera de The New Yorker será ésta. Cuando una imagen vale más que mil palabras. Bravo pic.twitter.com/239L3mtCLb — Silvia Sánchez Hernández (@SilviaSHdez) 21 de junio de 2018

Y la portada de The New Yorker no necesita ningún titular para ser brutal pic.twitter.com/yCFwUpYeau — Jose Luis Salas (@salasradio) 22 de junio de 2018

La portada del THE NEW YORKER de julio tampoco se anda por las ramas. pic.twitter.com/iCoXMr8auL — Javierito Stone ???? (@javieritostone1) 22 de junio de 2018

