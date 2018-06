"Los clientes no van a querer que les atienda una chica como tú". Así le respondieron a Laila Serroukh cuando se presentó a hacer una entrevista de trabajo para la que previamente había enviado su currículum –en cuya foto aparecía ataviada con su hijab– y para la que la habían llamado.

Una vez allí, le negaron que se la fuesen realizar, aludiendo a que buscan a alguien "con el pelo descubierto". Además, le admiten que pensaban que ella sería de las que "se quitan el velo para que las contraten".

Pero ante esta situación de discriminación xenófoba, Laila no ha permanecido silenciosa, y ha narrado su historia a través de sus 'stories' de la red social Instagram. En Twitter, la activista Desirée Bela-Lobedde se ha hecho eco de la historia...

Os voy a explicar la historia de @Laileix para que veáis qué movida. Si queréis oírla a ella, entrad en sus historias de Instagram (su user es el mismo que aquí) y ya después tal. Dentro hilo. — Desirée Bela-Lobedde (@desiree_bela) 22 de junio de 2018

Laila ha ido hoy a una entrevista de trabajo para la que habían preseleccionado su currículum. Se ha cogido su coche, ha conducido la media hora de coche hasta el sitio y, cuando ha llegado allí [plot twist] no os imaginaréis qué ha pasado. — Desirée Bela-Lobedde (@desiree_bela) 22 de junio de 2018

Cuando la han visto llegar con el hijab puesto [igual que en la foto de su currículum, by the way], y después de haberla preseleccionado, le han dicho [redoble de tambores] QUE NO LE IBAN A HACER LA ENTREVISTA. Atiende, que viene el por qué. — Desirée Bela-Lobedde (@desiree_bela) 22 de junio de 2018

«Estamos buscando a gente CON EL PELO DESCUBIERTO», le dice la tipa. OLA K TAL. — Desirée Bela-Lobedde (@desiree_bela) 22 de junio de 2018

Resulta que la persona que la ha atendido le ha dicho que el puesto era de cara al público y que “los clientes no van a querer que les atienda UNA CHICA COMO TÚ”. Mira, solo de pensar en tener que decir algo tan racista, se me cae la cara de la vergüenza torera. — Desirée Bela-Lobedde (@desiree_bela) 22 de junio de 2018

Que es que “los clientes” no quieren a chicas marroquíes (Laila es española) con velo y que por eso, después de preseleccionar su currículum y hacerla desplazarse, decidían no hacerle la entrevista (Spain 2K18). — Desirée Bela-Lobedde (@desiree_bela) 22 de junio de 2018

Cuando Laila ha dicho que en la foto de su currículum ella lleva el velo porque es así como quiere mostrarse y como quiere que la contraten, la persona que la atendía le ha dicho que sí que ya, pero que pensaron que igual ella era de las que se lo quita para que la contraten. — Desirée Bela-Lobedde (@desiree_bela) 22 de junio de 2018

«Yo no soy racista; pero, si quieren trabajar, que se quiten el velo». — Desirée Bela-Lobedde (@desiree_bela) 22 de junio de 2018

Es más, le han dicho a @laileix, en to’ su cara y sin remordimientos, que preseleccionaron su CV para no discriminar. — Desirée Bela-Lobedde (@desiree_bela) 22 de junio de 2018

Pero le hacen pegarse el viaje de media hora en coche, le dicen que no la van a contratar y le devuelven el currículum. No sé si veis la gravedad del tema. Si no la veis, avisad pa que os vaya bloqueando. — Desirée Bela-Lobedde (@desiree_bela) 22 de junio de 2018

En fin, que mejor que paséis por el perfil de instagram de @Laileix. La historia está en sus destacados “Entrevista”. — Desirée Bela-Lobedde (@desiree_bela) 22 de junio de 2018

A mí se me he hecho un nudo en la garganta enorme y no he podido hacer otra cosa que mostrarle mi apoyo por privado y difundir su historia para que se sepa que esto pasa. — Desirée Bela-Lobedde (@desiree_bela) 22 de junio de 2018

Ante esto, Laila ha anunciado que subirá un vídeo a la plataforma Youtube explicando lo ocurrido, y que busca movilizar en redes sociales el hashtag #UnaPersonaComoYo, con el fin de denunciar el racismo.

Lo que me ha pasado hoy a mí no es un caso aislado. Esto sucede todos los días en desgraciadamente la mayoría de entrevistas a las que acuden "personas como yo", que es la etiqueta que me han puesto hoy en la entrevista. — Laila Serroukh (@Laileix) 22 de junio de 2018

Mañana subiré a Youtube un vídeo recopilatorio con todo bien explicado y lanzaré el hashtag #UnaPersonaComoYo. Vamos a hacer mucho ruido. Gracias por acompañarme en esto. — Laila Serroukh (@Laileix) 23 de junio de 2018

Por supuesto, esta discriminación xenófoba ha suscitado montones de reacciones a modo de denuncia y apoyo a la joven...

Hoy una chica musulmana de Madrid ha ido a una entrevista de trabajo y ni siquiera se han dignado a cogerle el currículum por llevar hijab. Pero lo peor es que se han justificado diciéndole que los clientes no quieren tratar con personas como ella. ¿No os parece vergonzoso? — Fahima. (@fahima_93) 22 de junio de 2018

Una de las mejores cosas que he leído hoy: pic.twitter.com/35UOYEdMSj — Laila Serroukh (@Laileix) 22 de junio de 2018

Lo que le ha pasado hoy a @Laileix, es imperdonable y todos deberían estar avergonzados por permanecer callados ante algo que ella y muchas más sufren todos los días. Rabia e impotencia siento ante esto.

Estamos todos contigo, y tienes nuestro apoyo incondicional. — inás. (@xFlowerfairy) 22 de junio de 2018