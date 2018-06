Pablo Iglesias ha abierto el debate en Twitter sobre la legalización del Cannabis en España. El líder de Podemos compartió y comentó en las redes sociales un tuit del sociólogo Jorge Moruno en el que se explicaban los privilegios climáticos que España tiene para el cultivo y la exportación de una marihuana "con denominación de origen".

"Me parece absurdo poder comprar tequila o ginebra en un supermercado y que la marihuana sea ilegal. La propuesta de Jorge Moruno es interesante", comentaba el político.

Supongo que generará polémica y es un tema en el que hay muchas posiciones, pero me parece absurdo poder comprar tequila o ginebra en un supermercado y que la marihuana sea ilegal. La propuesta de @JorgeMoruno es interesante???????? https://t.co/7SlVpp817v

Unas horas más tarde, después de una multitud de comentarios que apoyaban y criticaban sus palabras, Iglesias publicó otros dos tuits para abrir un debate "interesante" sobre los beneficios que podría aportar la legalización de esta sustancia.

"Una empresa pública que asegurara un escrupuloso control en el cultivo y comercialización de la marihuana para usos terapéuticos y recreativos generaría ingentes ingresos al Estado que podrían hacernos contar con la mejor sanidad pública del mundo. Hay que estudiarlo", escribía el político en un tuit que se apoyaba en dos imágenes con datos estadísticos.

Ahondando más en el debate, el parlamentario de Unidos-Podemos explicaba que "el mayor problema que genera el cannabis no es de salud pública, sino la delincuencia" y el "tráfico ilegal". "Me parece más digno exportar marihuana y obtener ingresos para mejorar la sanidad y los servicios públicos que exportar armamento", concluía.

El mayor problema que genera el cannabis no es de salud pública, sino la delincuencia y la explotación asociadas al tráfico ilegal. Me parece más digno exportar marihuana y obtener ingresos para mejorar la sanidad y los servicios públicos que exportar armamento pic.twitter.com/tz53AF31wc

Sus palabras han abierto un pequeño debate entre la comunidad tuitera:

enriquecedor del suelo... son algunas de las muchas aplicaciones que podríamos darle, si se cultivase a gran escala. pero ya sabes que a la industria petrolera, no le va el tema. Y las madereras se dedican a desertizar el planeta.

no solo se reduciria la delincuencia si no que ademas si se legalizase la cantidad de dinero que se recuperaria de la economia sumergida

no es legal el alcohol y es droga dura??

Porros si, bombas no, lrgalizar en cannabis no es malo en Holanda hace muchos años que está legalizado y la gente no se han vuelto enfermos ni están más apollardados que los españoles que niegan la legalización.

