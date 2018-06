Ante una eventual entrevista en televisión a los miembros de La Manada, la experta en Políticas Públicas para la igualdad de género Marisa Soleto quiere prevenir a los periodistas. De esta forma, ¿cómo deben informar los medios de comunicación sobre violencia de género?

La licenciada en Derecho publicó este sábado un hilo en Twitter en el que señala los artículos clave del código deontológico en materia de género, algo que —en muchas ocasiones— periodistas y medios no tienen en cuenta a la hora de informar sobre estos casos. Asimismo, Soleto recuerda los mecanismos de denuncia para "quejarse de un comportamiento inadecuado de los medios de comunicación".

Que por qué os he metido este rollo... Para que os vayáis guardando los procedimientos para poner las quejas ante las autoridades que no pueden mirar hacia otro lado... prometo orientaciones de texto de queja si alguien emite entrevista... Difusión Please #NosotrasSomosLaManada

— Marisa Soleto Ávila (@msoleto) 23 de junio de 2018