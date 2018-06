Los mejores memes de Pedro Sánchez a bordo de un avión ‘Falcon’ de la Fuerza Aérea

“Pedro Sánchez vuela hacia la inauguración de los Juegos Mediterráneos acompañado de Meritxel Batet. ¡Felicidades Tarragona! ¡Felicidades Catalunya! ¡Felicidades España!”. Es uno de los mensajes publicados durante los últimos días por la cuenta oficial de La Moncloa en Twitter, acompañados de varias fotografías de Pedro Sánchez a bordo de varias aeronaves de la Fuerza Aérea Española en los que se desplaza el presidente del Gobierno.

Una de esas imágenes, en un avión 'Falcon', ha dado la vuelta a las redes en las últimas horas. Las gafas de sol y la pose la han convertido en uno de los principales memes del momento.

— Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) 24 de junio de 2018

-¿Qué quieres, Puchimón? -Señor, no soy Puigdemont. -A QUE TE EMBARAZO. pic.twitter.com/OJ6DWLZThk

- No nos salen las cuentas, Presi - A que molo? - Habrá que reajustar los presupuestos - MOLO MIL pic.twitter.com/DNJJGGN2A8

— No Abras Paz (@noabraspaz) 24 de junio de 2018

— ¿Entonces, no puedo pilotar el avión?

— No puedes, Pedro.

— Pues me había puesto gafas de piloto.

— Mae mía. pic.twitter.com/5g7DqZprCD

— SR.VEGETAL (@mejorchef) 24 de junio de 2018