¡Buenos días!

Ya estamos a martes

¿Disfrutando el verano? ¿Ya habéis sacado las bermudas y la camiseta de tirantes?

Carlos Herrera, por ejemplo, ha aprovechado para hacer el Camino de Santiago. Tenemos fotos

Carlos Herrera está haciendo el camino de Santiago ... @unmundolibre , @zalatoy , @robotronk1 , @the_raven77 , @sara_vmartin , @noabraspaz , @joquedisgusto ... Me ayudais a enfocar bien la imagen , que creo no se ve todo lo que hay detrás ? ... pic.twitter.com/Bbp1fqqAgn

Vamos con uno de los temas del día, la última hora de Cifuentes y el caso de su máster falsificado

La expresidenta tenía que declarar hoy ante la juez del caso pero no ha acudido y ha presentado un certificado de que tiene “fuertes migrañas”.

Cifuentes no ha ido a declarar por motivos de salud, y en breve mostrará los documentos que confirman que está pachucha.

De un médico privado, suponemos

Cristina Cifuentes no va al hospital público porque sabe como los ha dejado. pic.twitter.com/WYXXaaCb5b

Es comprensible que esté mala

A mí también me dolería mucho la cabeza si tuviese que explicar ante un juez cosas inexplicables.

Tenemos imágenes

Cristina Cifuentes alegando motivos médicos para no declarar. pic.twitter.com/y6HkQclYvZ

También tenemos imágenes del certificado

La juez se cree tanto lo que dice que ha enviado un médico forense a su casa

Madre mía. No me extraña que la jueza que lleva el caso de Cristina Cifuentes se haya mosqueado y le haya mandado un médico forense a casa. Al no verla esta mañana la han contactado por vídeo llamada y le ha dicho esto. Qué escándalo todo, de verdad. pic.twitter.com/PrztiIVGMY

— Luis Endera (@Luis_Endera) 26 de junio de 2018