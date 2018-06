Maradona pierde los papeles en el Nigeria-Argentina: una siesta, una doble peineta y un vahído de colofón

La gente está que no da crédito ante la última actuación del que fuera el Dios del fútbol. Diego Armando Maradona ha vuelto a dar la nota y fue protagonista sin necesidad de pisar el césped. Esta vez en el Nigeria-Argentina que se disputó ayer.

El 'Pelusa' disfrutó mucho de la victoria de la albiceleste y de su pase a octavos en el Mundial de Rusia. Con el gol de Messi, perdió los papeles y se desató la locura. Al final del partido, el campeón del mundo tuvo que ser sacado en brazos del palco y atendido por los médicos.

Lo de Maradona empieza ya a no tener gracia. pic.twitter.com/yD3iXCwVdI

Se especulaba con que Maradona podría haber sido trasladado al hospital, pero la información no ha sido confirmada. Él mismo ha dicho que su estado se debía a una "descompensación" y un fuerte dolor en la nuca, ignorando cualquier posible embriaguez. En su perfil oficial de Instagram, ha querido tranquilizar a sus seguidores diciendo que "hay Diego para rato".

Pero las imágenes hablan por sí solas. Las redes se han llenado de comentarios, críticas y, sobre todo, de memes ante -lo que podría ser- la peor actuación de Maradona en un Mundial. Juzguen ustedes mismos.

Del creador de la "Mano de Dios", ahora nos presenta la "Peineta de Dios". No acabes Maradona hahahaha #Rusia2018 pic.twitter.com/uYXJ4jPjOn

Cuando voy al pueblo y me dicen que a ver cuándo me echo pareja y me caso. pic.twitter.com/d0hBGFT5js

— Proscojoncio (@Proscojoncio) 26 de junio de 2018