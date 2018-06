Es habitual que las deportistas no ocupen las cabeceras de los grandes medios, y cuando lo hacen cada vez es más frecuente que tengan que soportar comentarios ridículos, incluso machistas, y preguntas acerca su vida sentimental. La última en sufrirlo ha sido la boxeadora Joana Pastrana.

"El viernes -Joana Pastrana- se proclamaba como campeona del mundo y viene con su cinturón. El cinturón pesa mucho, y bueno como tiene los dos espejitos te sirve para maquillarte". Así comenzó la entrevista de José Ramón de la Morena a la primera mujer española que ha ganado un mundial de boxeo.

El viernes Joana Pastrana se proclamó campeona del mundo de boxeo. Ayer le hicieron esta entrevista: - "¿El título sirve para maquillarte?" - "Yo no me maquillo". - "¿Y novio no tienes todavía?" - "Tengo novia". pic.twitter.com/pbLfwfVPPj — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 27 de junio de 2018

Madre de dios. "El título pesa tela y lleva esto aquí que sirve para que te maquilles y te des unos retoquitos". "¿Y novio no tenemos todavía, no?" ¿Quién es este cromañón, por favor? https://t.co/iXI7fQ3Ndp — Barbijaputa (@Barbijaputa) 27 de junio de 2018

La boxeadora se mostró contundente: "Yo me maquillo poco, aunque para darte un vistacillo antes de salir de casa...". Aún así, De la Morena siguió en la misma linea: "No lo necesitas, si es que estás guapísima". Este no fue el único comentario fuera de tono del presentador. El conductor de El Transistor también se atrevió a preguntarle por su vida sentimental: "¿Y novio no tenemos?". A lo que la deportista contestó: "Si, tenemos una novia".

De la Morena es de lo más rancio. Parece que viva en los 50 o 60. Siempre hace este tipo de comentarios — ScreusO (@SCreusO) 27 de junio de 2018

-Te puedes reflejar en el título para maquillarte.

-Sí, bueno, aunque lo hago poco.

-Y tienes novio?

-Novia.

-Y qué tal? (Con total normalidad).

No hace falta más que oír tu propio audio para ver la MENTIRA que sueltas.

Por cierto, las comillas te sobran, y más si inventas. — Ken Kpullo (@ken_kpullo) 27 de junio de 2018

Cuando le contestó que tenía novia, por un momento temí que le preguntara: "¿y quién de las dos hace de hombre?" — El Fumador???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? (@bombers_man) 27 de junio de 2018

Pues ha sido casi en la década de los 20 del siglo XXI. Mucho señoro machirulo todavía como De La Morena. — HummusDguisante (@hummusDguisante) 27 de junio de 2018

Nivelazo. Periodismo del bueno. Luego algunos se empeñan en negar el machismo. Exageradas, si son cuatro cosas de nada..... Que pereza de gente! — Ana Bravo (@AnaBravs) 27 de junio de 2018

La polémica sobre el tono machista del periodista ya ha llegado a Twitter. Esta no es la única vez que las redes sociales se hacen eco del trato de los medios a las deportistas españolas. A principios de año Lydia Valentín, campeona del mundo y tres veces campeona de Europa de halterofilia, se enfrentó a las preguntas de Pablo Motos sobre su vida privada. Una actitud muy repetida por el presentador, que suele hacerse gala del machismo en la televisión.

Una medallista olímpica cuenta en su programa lo que cuesta ganar una medalla, y él dice "pero así no te da tiempo a enamorarte". Pablo Motos en estado puro. #LydiaValentínEH — Tócate la peineta (@TocateLaPeineta) 16 de enero de 2018

Pablo Motos diciéndole a Lydia si se le pasa el arroz, si es guapa no puede ser fuerte, si se puede enamorar en un súper... Periodismo de calidad #LydiaValentínEH — Vinsmoke ???? Sanji (@LuchoBayona96) 16 de enero de 2018