Ya es jueves. Uf… Cada día cuesta más levantarse

¡Feliz Día del Orgullo LGTBI!

Hoy es un día para celebrar los hitos conseguidos por la igualdad a lo largo de la historia. Una historia plagada de momentos inolvidables

Hoy lamentablemente también es un día en que más de uno trata de disimular sus actuaciones y sus discursos del pasado

Ya hemos visto, por ejemplo al PP, jugando al despiste

Y por supuesto, también a Ciudadanos haciendo lo que hace siempre con todo

Cambiando de tema, ayer fue el último día para presentar la declaración de la Renta si el resultado era a pagar. Espero que no se os haya olvidado...

Y hoy ha vuelto a publicarse la lista de los principales morosos de Hacienda

En la triste lista se encuentran empresas y personas. Una de esas personas es el cantante Miguel Bosé

Rato también está

Y más: Dani Alves, Mario Conde, Patricia Conde, Kiko Matamoros…

Noticias del caso de la Manada: uno de los condenados intentó hacerse el pasaporte el lunes

Sin embargo fue cazado por la Policía

¿Haciéndose el pasaporte? No puede ser, si no puede salir del país y no había riesgo de fuga…

Porque si no era para salir del país ¿para qué era?

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Are there photos of Macron where he *doesn't* look like a Bond villain? pic.twitter.com/nI1RwE5z3L

— Andrej (@AndrejNkv) 27 de junio de 2018