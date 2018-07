El pasado 26 de junio, Pablo Casado acudió al Congreso para votar en contra de la eutanasia y publicó un tuit en el que se jactaba de "defender la vida, sin complejos".

Las palabras del político del PP no pasaron desapercibidas y una tuitera le respondió con un hilo que, además de ser viral, le mostraba la realidad que sufren miles de personas que no pueden acceder a una muerte digna. Andrea, el nombre de la tuitera, hablaba en primera persona, contándole de primera mano el caso de su hermana, que sufre una enfermedad degenerativa sin cura.

"Como le gusta hablar de la Vida, en mayúsculas y a rasgos generales, le voy a explicar algo de la vida en concreto", arrancaba el hilo la tuitera @MenendezFaya.

La vida se vive cuando merece la pena vivirla, Pablo. Y en adelante voy a tutearte, si me permites, a mí también me gusta ser cercana, como a ti, y no nos llevamos tantos años.

Hay gente que no tiene vida, Pablo. Sé que desde ahí arriba es difícil verlo, que además te rodean personas que te lo van a intentar ocultar, pero la realidad es esta: hay gente que respira, que late, pero que no vive.

Déjate de rollos, Pablo. No tienes argumentos, si eres humano no puedes tenerlos. Argumentos reales, no argumentos compravotos. No los argumentos que te dicta un sector de la sociedad que se olvida de la Piedad en sus rezos

