Así se frena la condescendencia machista: la periodista que denunció acoso en el Mundial pone en su sitio a un aficionado

La reportera de Mediaset María Gómez, que denunció la pasada semana el machismo que están sufriendo muchas periodistas durante la cobertura televisiva del Mundial de Rusia, ha vuelto a la carga. Su lucha no acabó con la denuncia pública durante una de sus intervenciones en Telecinco, esta vez ha puesto en su sitio a una aficionado que le hizo un comentario fuera de lugar sobre su belleza en pleno directo.

María Gómez se encontraba en las inmediaciones del estadio de Moscú tras la eliminación de la selección española. Rodeada de seguidores de la Roja, la periodista comenzó una serie de entrevistas para conocer la opinión de estos aficionados sobre la actuación de España frente a Rusia. Se acercó a uno de ellos y le preguntó por el culpable, este le abordó con un "¿Cómo te llamas, guapa?". A la periodista no le pareció necesario ese comentario y no se quedó callada. Ni corta ni perezosa le increpó con un "María, pero lo de guapa no hace falta".

ENORME @maria__gomez dejando las cosas claras frente a la clásica condescendencia machista ante las mujeres. Pregunta a un aficionado sobre la eliminación de España: -Eh, bueno, yo... ¿Cómo te llamas, guapa?

-María. Pero lo de guapa no hace falta. María. Periodista.???????????????????????? pic.twitter.com/h0VfQ81By3 — Àlex Cubero (@alex_cubero) 1 de julio de 2018

Ella es una de las muchas reporteras que han sufrido, no solo comentarios denigrantes, sino verdadero acoso mientras trabajaban. María Gómez tuvo que soportar que un seguidor se le acercara y le diera un beso en la mejilla. Ella lo denunció públicamente y apoyó a otra compañera, Cristina García, que también "tiene que lidiar con aficionados maleducados".

Moscú. Hoy mismo. Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG — María Gómez (@maria__gomez) 30 de junio de 2018