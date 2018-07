Las ministras y ministros del Gobierno de Pedro Sánchez han presentado a lo largo de esta semana los planes de sus respectivos departamentos. Entre las medidas anunciadas destacan: la reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se considere agresión sexual todo lo que no sea un "sí" explícito de la mujer, la derogación de varios artículos de la LOMCE, la creación de la asignatura de valores éticos y cívicos, impulsar una reforma "integral" de la ley de memoria histórica o acabar con el diésel.

Las medidas de Sánchez, que suponen un avance en materias sociales, han despertado reacciones de todo tipo. En este sentido, el diario ABC no ha desaprovechado la oportunidad, una vez más, para alertar del 'apocalipsis' que se nos viene. Así, para la portada de la edición de este jueves, el medio de Bieito Rubido ha seleccionado las medidas más revulsivas para terminar con un "Todo sin urnas y con 84 diputados". El periódico, además, tilda las iniciativas de "marcado carácter electoral e ideológico".

La portada no ha pasado desapercibida para los tuiteros que, lejos de acatar el mensaje del medio, han aplaudido la selección de propuestas "que benefician a la mayoría de los ciudadanos y no a una minoría". También, ABC ha recibido críticas por no incluir la información sobre el nuevo escándalo que azota la Casa Real.

Hemos visto cosas inauditas en las primeras páginas de ABC. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el diario de Bieto Rubido ha tratado de sembrar el pánico a golpe de paint y titulares alarmantes. En la retina, las polémicas portadas sobre la acogida del Aquarius, criticada por "usar su posición para difundir el odio"; las reuniones de los líderes vascos y catalanes con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente; o la renovación de RTVE.

Esta portada es la evidencia de que mis preferencias son inversamente proporcionales a los disgustos de ABC.

Ojalá se apliquen todas esas medidas pic.twitter.com/M3J7cI83cG — Brais (@bnovoalp) 12 de julio de 2018

Lamentable portada del diario ABC. @sanchezcastejon ya ha hecho más bien a España en 2 meses con 84 diputados que Rajoy en 7 años. pic.twitter.com/B1Qr73Rha2 — Sergi Àlex (@Sergialex22) 12 de julio de 2018

Sé que es la intención contraria a la que buscan, pero en la portada del ABC dejan a Pdro casi como un superhéroe. pic.twitter.com/QiHHZXv9Ka — LIDL (@ildesillo) 12 de julio de 2018

Joder, cuando el ABC intenta crear una portada para desprestigiar a Sánchez y le sale mal. pic.twitter.com/GRcNu36wEp — Carlos (@Carloo_Corleone) 12 de julio de 2018

La portada de hoy del ABC es caspa pura.

No la limpia ni el señor H&S. — Jose 'on fire' ???? (@SantBoig) 12 de julio de 2018

He visto muchos panfletos en muchas campañas menos efectivos para pedir el voto al @PSOE que esa portada de @abc_es — Jose Gabriel Alcázar (@JoseGAlcazar) 11 de julio de 2018

Esta es la portada de ABC cuando salta el escándalo del rey Juan Carlos. pic.twitter.com/gtG6ucJ7Bf — A. Sánchez Moreno (@alejandrosanmo) 12 de julio de 2018

Cómo les fastidia al facherio que se tomen medidas educativas, éticas, sociales, ecológicas y económicas que este país necesita, y que benefician a la mayoría de los ciudadanos y no a una minoría

Y eso en solo 40 días, lo que duró el diluvio???????????????? La portada de ABC de hoy!!!!! pic.twitter.com/YQZ3cZcM7w — Luis Javier Sanjuan (@LuisJavierSanj2) 12 de julio de 2018