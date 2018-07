Twitter estalla ante una indignante oferta de trabajo veraniego: ¡800 euros por 15 horas diarias!

El verano es la época del año en la que el sector de la hostelería acumula más carga de trabajo. Sobre todo, si hablamos de hostelería en zonas turísticas o de playa. Hoteles, restaurantes, bares y chiringuitos necesitan reforzar sus plantillas para poder dar servicio a la altísima demanda. Sin embargo, hay hosteleros que "hacen el agosto" a costa de explotar a sus trabajadores con condiciones absolutamente indignas y precarias.

Un usuario de Twitter ha compartido en esta red social lo que parece ser una conversación de WhatsApp para un puesto de trabajo de camarero en esta época veraniega. El joven explica que tiene una amplia experiencia de siete años, que nunca le han despedido de ningún sitio y que siempre ha tenido un trato muy cordial y amable con el cliente. Y pregunta al contratante por los horarios, las condiciones y el sueldo del puesto.

La respuesta no puede ser más terrible. "Sería turno partido 7:00-17:00 21:00-Cierre. Lunes libre. 800 euros". Tras leer estas leoninas condiciones, el usuario explota indignado: "Por la mañana 10 horas y por la tarde suponiendo que se cierre a las 2 de la madrugada 5 horas? Un día libre? 800€ por 15 horas diarias?".

Y su interlocutor, lejos de ofrecer algún tipo de explicación por estas condiciones, replica: "Es verano tú verás". "Tranquilo que sí que lo veré. Veré cómo te llega una inspección de trabajo en plena temporada sin vergüenza", termina cerrando la conversación el demandante de empleo.

Si no trabajas es por que no quieres. pic.twitter.com/j30ykmW6Q5

El tuit ha alcanzado en pocas horas los 7.000 retuits y los 8.500 Me gusta. Los comentarios del resto de tuiteros no se han hecho esperar, estallando contra esta oferta de trabajo y aportando otros ejemplos de las condiciones bochornosas que se dan en el sector.

— XOKAS IS ALL IN (@Elxokas) 12 de julio de 2018

Mi experiencia: Tras 14h de tarbajo, me quejo al jefe, le digo que no son condiciones, estaba dada de alta 1 hora el fin de semana (trabajaba toda la semana), y me dice....vamos a ver, en la hostelería la media jornada ronda las 12 horas ???? si no lo aguantas te vas.. pic.twitter.com/uToS77r1ra

— Amalia (@Amalitilinika) 12 de julio de 2018