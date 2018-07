El hilo de Twitter que detalla cómo Sánchez “buscó la ansiada foto con Trump”

A veces, una imagen vale más que mil palabras. Otras veces, guarda algún secreto. Y otras, simplemente, engaña al ojo humano. Pues bien, la instantánea tomada al presidente del Gobierno Pedro Sánchez junto a su homólogo estadounidense Donald Trump en la cumbre de la OTAN en Bruselas, esconde más que eso.

Antonio Camuñas, experto en estrategia institucional y exdirector de la Cámara de Comercio España-EEUU, ha publicado un hilo en Twitter explicando lo que hay detrás de la instantánea. El que ya se hiciera viral con un hilo sobre las fotos de Sánchez en el avión oficial con gafas de sol, cuenta ahora lo que ve en el lenguaje no verbal de ambos presidentes.

1/ La Interrupción: Sánchez se introduce en el corrillo en que Trump mantiene una conversación con Erdogan (el presidente se gira ostensiblemente para ver quién le está interrumpiendo, y -aunque sigue hablando- sus palabras no están dirigidas a Sánchez sino a Ersogan) pic.twitter.com/cGIqdnZXPr

3/ Trump no tiene más remedio que escuchar lo que quiere decirle Sánchez, aunque su gesto no denota un particular interés. La sensación de haber sido interrumpido sigue siendo evidente en el semblante serio del presidente norteamericano ante un impávido Erdogan. pic.twitter.com/3QmTmFdH6P

— Antonio Camuñas (@ManhattanManOne) 12 de julio de 2018