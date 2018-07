La periodista y activista por los derechos de los animales Melisa Tuya ha publicado un hilo de tuiter en el que narra todo lo que supone que la sociedad elija comprar animales a criadores ilegales antes que adoptar.

Partiendo de una noticia que informaba de que la Guardia Civil había abierto una investigación por maltrato animal al propietario de un criadero ilegal de más de doscientos perros, la activista escribía un tuit para denunciar "lo poco que importa a muchos enriquecer a canallas y ser cómplices por no adoptar".

Va un hilo sobre criadores con la percha de esta noticia, otro ejemplo más de lo mal que se cría en España y lo poco que importa a muchos enriquecer a canallas y ser cómplices del #maltratoanimal por no adoptar o por ahorrar unos euros y tener YA al perro https://t.co/MmKyka8A9Y

"Si desea tener un perro o un gato, mejor adoptar, que las protectoras están hasta arriba de animales estupendos", añadía en otro tuit del hilo.

Más allá de la necesidad de impulsar la adopción, consciente de que la gente en muchas ocasiones prefiere comprar porque busca un animal de unas características estéticas determinadas, la tuitera insta a no comprar "jamás" un cachorro de cristalera.

Además, reconoce que hay muchos criaderos respetables y explica que, en caso de que se quiera comprar, se visite el criadero físicamente para comprobar que no hay animales maltratados.

"Si llegas y no te gusta lo que ves, no lo compres. Por mucha pena que te dé ese animal", añade.

Algunos animales necesitaron atención urgente, como una perra yorkshire que gestaba un feto muerto y momificado. Había sobre todo labradores, bichones malteses, chihuahuas, pomeranias y yorkshires. El sitio no tenía licencia de nucleo zoológico.

No hace mucho os mostraba imágenes de otro criadero, también en Madrid, en el que se habían colado para que viésemos las terribles condiciones en las que tenían a los animales. Fábricas de cachorros en las que faltan escrúpulos y solo buscan lucrarse https://t.co/UWvcQzeagD

Es muy fácil dar con un buen criador, acude a la @rsociedadcanina . Y luego tienes que ir a conocer a la madre y al lugar en el que cría. Si vives en Cádiz y está en Galicia, pues te aguantas y viajas para asegurarte de que no estás fomentando el maltrato.

Si llegas y no te gusta lo que ves, no lo compres. Por mucha pena que te dé ese animal. Por supuesto, jamás compres un cachorro de cristalera, algo ya prohibido en muchas partes, un buen criador jamás se prestaría a tener ahí a sus animales.

Y tampoco acudas a los clasificados por Internet. Es el lugar en el que medran los maltratadores, los particulares irresponsables, los particulares que no tienen ni idea y quieren sacarse unos eurillos... Son un coladero de malas prácticas https://t.co/AErdWCe1jP pic.twitter.com/YABNMODSaF

Los cachorros no crecen en los árboles. Llevo quince años con el blog, viendo lo mal que se cría y conociendo perras explotadas hasta extremos innombrables. Todas estas perras y la gata que veis fueron máquinas rotas a base de criar sin tregua: https://t.co/r6JeI20O5k pic.twitter.com/voeoHesEHm

Si compraste tu cachorro y no lo hiciste bien, lo pillaste por Internet baratito, en una cristalera, te lo envió un criador por MRW... no te fustigues, pero aprende, no vuelvas a hacerlo e intenta que se conozca en su entorno esta realidad.

— melisatuya (@melisatuya) 13 de julio de 2018