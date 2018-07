No hay más que fijarse en la publicidad de las camisetas de muchos equipos de fútbol para darse cuenta del enorme negocio de las apuestas online. Las estratosféricas cifras de negocio y de beneficio de las casas de apuestas dan fe de ello. También en internet, la banca gana.

La velocidad y accesibilidad que permiten las nuevas tecnologías, además, han hecho que cada vez atraigan a más clientes, que gasten más y que cada vez sean más jóvenes. Pero, ¿por qué nos enganchamos a un juego en el que sabemos que vamos a perder? El tuitero Hugo Sáez ha explicado todo esto en un hilo. En él ofrece los datos del juego en España y también cuál es el mecanismo psicológico por el que tendemos a engancharnos a él:

4) Con tantos beneficios, el presupuesto para publicidad del juego online se ha disparado en los últimos años. Ésta es una de las razones por las que no paramos de ver anuncios de marcas de casas de apuestas, casinos y póker online. pic.twitter.com/N4cy5cKkvL

11) Sólo he aportado datos del éxito del juego online en España, pero se trata de un fenómeno global. En 10 años la industria ha pasado de ganar 20 billones de dólares anuales a ganar más del doble. Las apuestas deportivas suponen la mitad del pastel.

18) En cambio cuando recompensó a los animales de forma variable, unas veces sí y otras no, sucedió algo sorprendente: no paraban de pulsar la palanca. Incluso cuando ya no les ofrecía comida, los animales continuaban haciéndolo.

— Hugo Sáez (@Hugo_saez) 16 de julio de 2018