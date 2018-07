Ya es viernes…

Hoy muchos empiezan sus vacaciones

Este jueves tuvimos más noticias con el tema de Puigdemont.

Resulta que el juez Llarena rechaza extraditar al expresident sólo por malversación

Ha retirado la euroorden…

La decisión llega después de que la Audiencia de Scheleswig-Holstein decidiese extraditarle sólo por malversación y no por un presunto delito de rebelión

Sorpresón

Qué poco serio parece todo eso ¿no?

Vaya…

Cambiando de tema, la renovación del PP está a punto

Rajoy será sólo un recuerdo en la mente de los españoles

Recta final en las primarias de los conservadores

¿Será Pablo o será Soraya?

Veremos

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

THIS IS ONE OF THE FUNNIEST THINGS I’VE EVER SEEN HAHA pic.twitter.com/xsi7xOm5ay

— ???????????????????????????? (@YanitedDave) 18 de julio de 2018