Viajar en BlaBlaCar se ha convertido en una alternativa barata para viajar. La aplicación permite que dos viajeros desconocidos compartan coche y gastos para llegar a un destino común, sin embargo, esto guarda algunos peligros. Y mucho más si eres mujer.

Así lo denuncia el hilo de tuiter de @AitanaFillol que cuenta una vivencia personal aterradora. Desde que la tuitera se montó en el coche, uno de los viajeros, el que se sentaba junto a ella, no paró de molestarla. Tal y como cuenta, este hombre llegó a insinuar que la iban a raptar y le repitió constantemente que era un psicópata.

Voy a contar lo que me acaba de pasar en un viaje de blablar porque tengo una impotencia y un pánico en el cuerpo que es que no sé qué hacer — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Era un viaje de 3 horas. Han tardado como una hora y cuarto en llegar. En teoría, según la app, yo era la única pasajera pero cuando he llegado he visto que eran 3 tíos — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Mi novio me ha acompañado al sitio donde había quedado con el conductor y allí me he despedido de él. Al subir al coche he pensado lo típico: vaya, soy la única chica — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

El conductor y el copiloto eran de otros países y hablaban entre ellos en inglés. El que tenía a mi lado, amigo de ellos, era español y no sabía hablar en inglés, cosa que ha aprovechado para marearme a mi todo el viaje — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Este tío de mi lado, que no inspiraba ninguna confianza me ha hablado en voz bajita todo el viaje para, como he podido comprobar, que los otros dos no escucharan qué me decía — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Bien. Lo primero que me ha dicho, susurrando casi: Ese era tu novio? Le he dicho que sí y ha estado preguntándome si tengo otros novios o amantes. Yo he empezado a estar incómoda porque vaya, es que no me ha preguntado ni cómo me llamo y además con ese tono de mierda — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Yo miraba hacia la ventana para evitar la conversación con él, pero el seguía: y por qué no te ha llevado él a Valencia, en vez de djar que vayas con un conductor que es psicópata? Rcordemos q el cnductor era su amigo pro estaba hablando en inglés con el otro y no nos escuchaba — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Yo al principio intentaba fingir que me hacia gracia en plan jaja qué dices tio. Pero a él no le hacía mucha gracia. Entonces ha empezado a hacer coñas con que me iba a ir con ellos a Alicante, que no iban a dejarme en Valencia. — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Y claro a mi me ha empezado a entrar ansiedad porque es que no sabia que hacer y tío me quedaban 3 horas. No paraba de mirarme, estaba girado de lado totalmente para mirarme y yo mirando por la ventana. — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Y me ha dicho: ya le has dicho a tu novio que estás sentada con un psicópata que te quiere raptar? Yo estaba temblando (sí, todo esto con ese tonito de mierda casi susurrando y serio, riéndose de mí por dentro seguramente) — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Entonces yo me he empezado a acojonar. Me ha entrado muchísima ansiedad y él lo sabía, yo evitaba todo tipo de contacto visual pero era inútil porque no paraba de hacerme preguntas aunque yo tuviera la cabeza apoyada en la ventanilla — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Y en una de esas preguntas me ha dicho: qué pasa, estas incómoda eh? Le he dicho que no pero al verme a mí misma en el retrovisor me he visto los ojos casi llorando, con cara de pánico. Y ha dicho: no sé, te veo rara... — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Me ha ofrecido chuches. Le he dicho que no quería, entonces me las ha vuelto a ofrecer y le he dicho que no otra vez y entonces con su voz de mierda: tranquila que no le hemos metido droga. Y el piloto me ha dicho, mirando por el retrovisor, algo así como que así molarían más — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Me ha vuelto a decir que me fuera con ellos a Alicante. No. Entonces te raptamos. Esta ha sido la frase por excelencia del viaje. Me ha llegado a decir quees dijera a mis padres que no iba a llegar a casa. Y seguía diciéndome que es un psicópata. — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

En serio, nunca había sentido tanto pánico. Le he dicho que no entendía su humor, que no me conocía de nada y se ha reído. En serio qué puto asco — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Se ha dado cuenta de que lo estaba pasando fatal y entonces ha estado el resto de viaje en plan: tranquila... Solo te quedan 100km para librarte de nosotros — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Y yo sin poder escribir nada en el móvil. Mirando haia otro lado. Los de delante pasando totalmente. El cerdo este mirándome, preguntándome cosas en voz bajita y avisándome de cuántos km quedaban. Yo sin saber si me iban a dejar donde habíamos acordado. — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Al final han parado en la otra punta de Valencia para recoger a otra persona y he aprovechado y me he pirado llorando — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

En fin, hasta nunca @blablacar_es . En serio, llevo años viajando así y he conocido a gente muy linda y he confiado aunque el conductor fuera un tío. Pero nunca sabes quién viaja con él, sólo si lo hace a través de la app. — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Es tan triste que no podamos sentirmos seguras en prácticamente ningún sitio, es que es horrible — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018