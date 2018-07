¡Ya es lunes!

Este fin de semana Pablo Casado se ha convertido en el nuevo líder del Partido Popular

Y con esto se ha consumado la regeneración del PP

El PP renovándose por el lado que no es.

Pablo ha vencido a Soraya en el Congreso del PP

Eso sí, con buen rollo y juego limpio

Fue un duelo en el que los candidatos apelaron al argumentario que más atrae al votante del PP

- Que gane el más facha. - He traído un abanico de España. - Voy a hablar de ETA. - No serás capaz. - ¿Qué hacías el 6 de abril de 2007 en Venezuela? pic.twitter.com/LkQmF1N60Q

Muchos añorarán a Rajoy

Y la pregunta ahora es ¿Cuál es la ideología de Casado? Pues… ¿Cómo decirlo?

Cuando piensas que no pueden ser más fachas ponen a Pablo Casado de presidente.

Bueno, pues digamos que es es del ala derecha del PP, así que haced cálculos...

Él dice que ni una cosa ni otra ni todo lo contrario

Genial todo

American Psycho vs Spanish Psycho pic.twitter.com/K4UoCwu1rY

El PP, aún en estado de shock por haber perdido el poder en 24 horas, estaba dispuesto a comprarle a cualquiera lo de "esto nos pasa por blandos y maricomplejines, no por corruptos".

Lo cierto es que la victoria de Pablo Casado va a crear cierta confusión en la derecha

Truco mnemotécnico: Pablo Casado es el que no es catalán.

Los clones llegan a la política española

— No Abras Paz (@noabraspaz) 21 de julio de 2018

- Felicidades Pablo, nuevo presidente del PP. - No, yo soy Rivera. Pablo es el que tienes al lado. - Da igual, con cualquiera de los dos yo salgo ganando. #PPCongresoARV pic.twitter.com/sGBtEig2RJ

Las primeras entrevistas que ha concedido lo dicen todo: Okdiario, Cadena Cope, Jiménez Losantos…

Sus primeras palabras como líder del PP han tranquilizado mucho en ciertos sectores

"Hay que volver a los consensos de los años 80 en materia de ley del aborto y eutanasia", ha dicho en una entrevista en Okdiario. Muy tranquilizador

Casado quiere volver casi cuatro décadas atrás en el aborto y la eutanasia. Por qué pararse ahí, volvamos a las leyes sobre los gays de los 50 o a suprimir el divorcio mismamente. Qué coño, por qué no recuperar directamente el Código Penal de 1944. pic.twitter.com/84EYZEu8xU

Después de leer lo que ha dicho Pablo Casado, me reafirmo en que es el candidato perfecto para un brillante futuro de VOX. Mucha suerte.

Vamos que mirará al futuro mirando al pasado

Ideas modernas, claro que sí

Pués nada, ahora el señor que se reía de las víctimas del franquismo dirigirá el PP. Esto augura una renovación máxima

Y que insultó a Bardem también, no olvidemos.

Pero sobe todo, Pablo Casado se ha destacado por sus estudios: una carrera que según informaciones periodísticas aprobó sospechosamente rápido (media carrera en cuartro meses), un máster que se sacó sin ir a clase y un “postgrado en Harvard” que en realidad era un curso en Aravaca

Never forget Cifuentes y Pablo Casado haciéndose la foto de la orla. pic.twitter.com/a8LPOyTbrE

Pablo Casado dice: "Somos el partido de los jóvenes que madrugan para ir a clase". Supongo que no habla por él, claro, que sólo cursó cuatro de las 22 asignaturas de su 'máster' https://t.co/pn1kmcDjju

Este señor será el encargado de renovar un partido marcado por la corrupción. Felicidades a todos.

—Y va Pablo Casado y dice que en el PP no cabe un solo corrupto —¿El que se sacó el master donde Cifuentes, con los mismos profesores, sin ir a clase y que se saca carreras en un verano? —Ese, ese —JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA —JAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/hbPvCPvom9

