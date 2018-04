Planear excursiones de un día desde Madrid o de un fin de semana cuando podemos gozar de tiempo libre, sin necesidad de esperar a las vacaciones, es siempre un plan perfecto para desconectar de la rutina, cargar las pilas y empezar el lunes con las energías completamente renovadas.

Si te encuentras en Madrid, te proponemos para ello seis excursiones de un fin de semana en las que conocer parajes naturales increíbles, fascinantes conjuntos históricos artísticos y disfrutar del turismo gastronómico. No obstante, aunque no salgas desde la capital, no dejes de anotar estos destinos por si también tienes oportunidad de descubrirlos.