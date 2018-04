Cada año, se publica el estudio Worldwide Cost of Living por The Economist Intelligence Unite en el que se da a conocer el coste de vida de las principales poblaciones a nivel mundial. Tales datos resultan de especial interés, no solo para los ciudadanos que viven en ellas, sino también para los turistas que acuden a visitarlas, con la finalidad de no llevarse sorpresas cuando echen cuentas de su viaje.

En base al informe publicado este 2018, repasamos las diez ciudades más caras del planeta para que puedas organizar debidamente tus planes, en caso de que alguna de ellas se convierta en tu próximo destino.