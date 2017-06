1 Garonga Safari Camp

En África es posible encontrar diversos establecimientos sostenibles, pero entre todos ellos destaca el Garonga Safari Camp, en Sudáfrica. Galardonado con diversos premios como el Best of the Best Award de Africa’s Finest y el Echo Star Award de Eco Atlas, en él se busca continuamente un desarrollo sostenible y respeto por el medio ambiente, en un lugar que especialmente lo merece.

Placas solares, sistema de biogás, tratamiento de aguas y sus propios invernaderos, son algunas de las características con las que cuenta un hotel en el que sus habitaciones luminosas, sala de masaje e incluso una terraza mirador donde puedes dormir bajo las estrellas, además de todas las rutas de safari que ofrecen para contemplar los conocidos como los «Cinco Grandes» (el elefante, el búfalo, el leopardo, el rinoceronte y el león), lo convierten en un auténtico paraíso.