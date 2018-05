1 Universal Orlando Resort

Dentro de Universal Orlando Resort, en Estados Unidos, se encuentra el parque temático Universal Studios Florida, donde es posible entrar a Diagon Alley, sumergirte en el mundo mágico de Harry Potter, y coger el Hogwarts Express para ir a otro parque del complejo: Universal Island’s Adventure. En este último destaca Marvel Super Hero Island, área dedicada a los cómics y películas Marvel, con la montaña rusa The Incredible Hulk y el simulador 3D The Amazing Adventures of Spiderman; la zona de Jurassic Park, con una réplica de los escenarios de la película; y The Wizarding World of Harry Potter, en la que encontrarás una reproducción del mítico colegio y del pueblo de Hogsmade, con numerosas tiendas y atracciones.

Si Estados Unidos te queda lejos, siempre puedes acercarte a hacer el Tour de Harry Potter en los estudios Warner en Londres (Reino Unido), que aunque no tiene atracciones conforma otro parque temático imprescindible para los fans del mago.