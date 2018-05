El ferrocarril es sin duda un buen medio de locomoción. Lo podemos sufrir si lo utilizamos a diario para ir y venir del trabajo en horas punta. O disfrutar si lo elegimos para transportarnos cuando emprendemos un viaje. Sin embargo, no todos los trenes son iguales. Algunos pueden no estar en óptimas condiciones, otros tienen recorridos que parecen desafiar a la ley gravedad y están los que atraviesan zonas donde la naturaleza no parece del todo amigable con el hombre.

Hoy te proponemos una arbitraria selección de recorridos en tren hacia lugares más o menos maravillosos que solo son aptos para las personas viajeras más valientes.