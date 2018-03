¿Todavía no tienes ningún plan previsto para esta Semana Santa? Si no has tenido tiempo de organizar un viaje o estabas esperando a última hora para decidir tu destino, estás de suerte. Te traemos cuatro hoteles de cuatro estrellas dentro de España que te costarán menos de 30 euros por persona y noche para estos días y en todos ellos podrás disfrutar de interesantes atractivos turísticos. Eso sí, ¡corre! porque estas ofertas vuelan.

Hotel 4* en Costa del Sol por 13 € p.p.

La primera opción que te proponemos es dormir esta Semana Santa en un hotel 4* en la Costa del Sol por el increíble precio de 13 euros la noche por persona (precio basado en 4 personas). Allí podrás disfrutar de un buen clima estos días y de algunas de las mejores playas de España junto con toda la vida cultural y de ociode localidades como Málaga, Marbella o Fuengirola. Más Información y Reservas

Castelldefels: Hotel 4* por 27 € p.p.

A tan sólo 15 minutos de Barcelona, Castelldefels cuenta con 5 kilómetros de playa de arena fina, ideal para disfrutar esta Semana Santa. Aprovecha para dormir en un hotel 4* por sólo 27 euros la noche por persona (reserva mínima 2 personas).

Con su castillo como principal reclamo turístico, la ciudad es un destino muy recomendable para pasar unas vacaciones en familia y con niños. Y a tan solo una hora encontramos Port Aventura, para completar nuestro viaje con un poco de diversión. Más información y reservas

Vigo: Hotel 4* por 29 € p.p.

No pierdas la oportunidad de disfrutar esta Semana Santa en Vigo, durmiendo en un hotel 4* por sólo 29 euros la noche por persona. En el corazón de las Rias Baixas encontraremos una animada y revitalizada ciudad que nos sorprenderá con su gastronomía, la vida cultural y unos increíbles paisajes que tienen en las Islas Cíes su máximo exponente. Más información y reservas

Estepona: Hotel 4* por 30 € p.p.

Por último, volvemos a la Costa del Sol, esta vez a Estepona, para disfrutar de un hotel 4* por sólo 30 euros por persona. Allí podremos disfrutar paseando por su bonito paseo marítimo, lleno de palmeras, y pararnos a descubrir la rica y variada cocina mediterránea. Su casco antiguo te sorprenderá con edificios blancos encalados y fachadas llenas de flores que estarán dando la bienvenida a la primavera. Más información y reservas.