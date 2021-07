Ángel Hernández, absuelto del delito de cooperación al suicidio por ayudar a morir a su mujer enferma de esclerosis

El juez de lo Penal número 34 de Madrid ha absuelto a Ángel Hernández del delito de cooperación al suicidio del que estaba acusado por haber ayudado a su esposa, María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple, a poner fin a su vida el 3 de abril de 2019, siguiendo su voluntad.

En la sentencia hecha pública se acuerda la absolución después de que el pasado 30 de junio la Fiscalía de Madrid acordara retirar la acusación que mantenía contra Hernández tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia, cuya disposición final primera afectaba directamente a la acusación dirigida contra Ángel Hernández.

El proceso judicial derivado de la muerte de María José evidencia, tal y como evocaba el propio Ángel en una reciente entrevista a Público, la falta de sensibilidad de la maquinaria judicial española. En concreto, Ángel lamentaba que hubiera sido un juzgado de Violencia de Género el que instruyera su causa, "como si yo fuera un maltratador, cuando lo que hice lo hice por amor a mi compañera".



Y lo cierto es que así parecía acreditado cuando la jueza titular del Juzgado número cinco de Violencia sobre la Mujer rechazó asumir la investigación al considerar que la fallecida expresó a su marido "de forma seria e inequívoca" su intención de poner fin a su vida. Sin embargo, Ángel tuvo que hacer frente a un nuevo revés judicial, esta vez protagonizado por la Audiencia Provincial de Madrid en junio de 2019.

Desde el órgano madrileño se acordó que la causa debía continuar en dicho juzgado alegando que "aún faltan pruebas para concluir que no sea un caso de violencia machista". Algo que, tal y como recordaba a Público la abogada Olatz Alberdi, representante de Ángel en este proceso, les llevó al Supremo: "Recurrimos al Tribunal Supremo para que la causa fuera apartada de los juzgados de Violencia contra la Mujer, pero no lo admitió. Según la Audiencia Provincial de Madrid, a priori no hay datos suficientes para descartar un caso de violencia, algo absurdo y suficientemente descartado".

Pero cambió su suerte tras aprobarse la Ley de Eutanasia, fue entonces cuando la Fiscalía presentó un escrito en el juzgado retirando su acusación, la única en el procedimiento, y reclamando el sobreseimiento de la causa debido a que ya estaba dictada la apertura del juicio oral.

"Al haberse retirado, la única acusación personada en las acusaciones, de acuerdo con la doctrina, procede dictar sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables, no procediendo el sobreseimiento libre solicitado al amparo del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al haberse ya acordado por el órgano instructor la apertura de juicio oral mediante auto de 3 de noviembre de 2020", recoge el fallo judicial.

En el marco de la sentencia absolutoria, según consta en la resolución, quedan sin efecto las medidas cautelares que se acordaron durante la instrucción de la causa.

En la causa, la Fiscalía de Madrid pedía seis meses de prisión para el investigado por la comisión de un delito de cooperación al suicidio, una acusación ya retirada.

Tras salir en libertad después de ser detenido, Ángel Hernández llevó a cabo una recogida de firmas para despenalizar la intervención voluntaria para provocar la muerte.

En su escrito, el fiscal subrayó que María José Carrasco le expresó de forma "constante" su deseo de acabar con su vida por los "intensos" dolores "más allá de lo que podía soportar" por la enfermedad crónica que sufría. Finalmente, su marido "desamparado por la falta de ayudas institucionales" cumplió los deseos de su esposa.

Además, anunció que "para el supuesto de que se dictase sentencia condenatoria y se tramitase expediente de indulto, el Ministerio Fiscal, atendidas las circunstancias concurrente en el presente caso, emitirá informe favorable".

En este caso, la Fiscalía de Madrid se opuso a que la causa encajara en un delito machista al no existir un contexto de "dominación y discriminación" del hombre sobre la mujer."