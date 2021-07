Nunca habíamos escuchado a Florentino Pérez así. Sus alocuciones suelen ir acompañadas de una aureola sacramental, como de homilía. Su voz resuena calmada y compasiva cuando desgrana los retos futuros del Real Madrid o cuando detalla en junta de accionistas el crecimiento estimado del grupo ACS. Ahora descubrimos, en cambio, que su voz no siempre es la misma.

Los audios de Florentino que de un tiempo a esta parte viene filtrando El Confidencial nos brindan otro Florentino, un Florentino desencadenado, un Florentino que maneja a su antojo la trastienda de los medios, que quita y pone, que persigue y denigra. Un Florentino a veces zafio que carga con dureza contra jugadores y entrenadores que lo fueron todo en el club que preside.

Las cintas secretas del Bernabéu han hecho mella. De eso no hay duda. A través de un comunicado, el empresario anunciaba el martes que pondría este asunto en manos de sus abogados para que estudien las posibles acciones a ejercitar.

"Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial", rezaba el comunicado.

El presidente del Real Madrid ha querido vincular la publicación de estos audios con su participación "como uno de los promotores de la Superliga". Y en una adenda reciente a la polémica, replicada a través de la cuenta de Twitter del Real Madrid, el club se hace eco de una información de El Transistor de Onda Cero que revela que el periodista deportivo José Antonio Abellán chantajeó en 2011 al vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas, pidiendo 10 millones de euros a cambio de los audios.



El caso es que la reacción es entendible si nos atenemos a lo explícito de los audios. El Florentino más lenguaraz carga contra jugadores que fueron (y son) leyenda del club blanco. Florentino alega que "son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen". Pero cuesta mucho entender a qué se refiere con eso del "amplio contexto en el que se producen".

"Raúl y Casillas, las dos grandes estafas del Madrid"

Vayamos por partes. Las grabaciones, realizadas después de que Florentino Pérez abandonara la presidencia del Real Madrid en 2006, subrayan, entre otros asuntos, que dos insignias del club como Iker Casillas, que en la actualidad ejerce como embajador del club y es vicepresidente de la Fundación, o Raúl González, entrenador del Real Madrid Castilla, son una "estafa".



En concreto, en una de las grabaciones se ensaña de esta forma con dos ídolos del club: "Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca... Pero bueno es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl", arremetía Pérez en uno de los audios.



"Cristiano es un imbécil y Mourinho, un anormal"

En la otra de las entregas son Cristiano Ronaldo y José Mourinho los que se llevan la peor parte. "Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial... ¿Por qué crees que hace esa tontería?", se le escucha decir sobre el goleador luso.

Una diatriba que salpica también a Mourinho: "Mendes (su agente) no manda nada en él. Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni puto caso. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera. Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo... ¡Si la publicidad es lo contrario, es todo lo contrario!".

"Del Bosque ¡no sabe nada!, es un zoquete"

Otro damnificado de Florentino es el entrenador Vicente del Bosque, bicampeón de Europa en 2000 y 2002. Así justificaba su despido apenas unos días después de ganar su segunda Liga: "Ni ha entrenado en su vida, ni sabe entrenar, ni sabe dirigir personas, ni sabe de tácticas, ni sabe de físico. ¡No sabe nada! Es un zoquete".

"Hay que ganar la batalla del 'Marca' y de TVE"

La quinta y última entrega hasta la fecha es una oda al poder y la ambición. "Hay que ganar la batalla del Marca y de TVE, y ya está", se le escucha decir antes de entonar una diatriba en la que deja muestras de su capacidad de influencia. Una retahíla en la que habla de clausurar programas de televisión, influir en periodistas, marcar enfoques, condicionar decisiones editoriales en el ente público y difamar a profesionales de la información.