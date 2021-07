Así avanza la quinta ola: aumenta la incidencia pero a un ritmo más bajo

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha destacado una "desaceleración" en el ritmo de crecimiento de la incidencia acumulada a 14 días de contagios de coronavirus y, de hecho, se está registrando un descenso en comunidades autónomas como Aragón, Castilla y León y Catalunya.

Actualmente, y según el informe publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en los 700,10 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 677,67 notificado el viernes por el departamento dirigido por Carolina Darias.

"Los casos siguen aumentando pero parece que se empieza a observar una desaceleración en el crecimiento de la incidencia", ha dicho Calzón, para destacar que más del 65% de los casos notificados de coronavirus son de personas menores de 40 años.

En ese sentido, Calzón ha querido hacer hincapié en la importancia de frenar la transmisibilidad: "Esta ola tiene un comportamiento diferente a las anteriores, porque está afectando a gente más joven. El esfuerzo no tenemos que ponerlo en no saturar los hospitales, sino en reducir la transmisibilidad para que no se traduzca en hospitalizaciones"



La incidencia sube en todo el país. Las comunidades en las que se ha registrado un mayor aumento son Galicia (80 puntos más) el País Vasco (71 puntos), La Rioja (66) y Cantabria (59). Todo el país, menos Melilla, está en riesgo extremo.

La presión en las UCIs también va en aumento, con 198 nuevos ingresos en las unidades de críticos desde el viernes y suman un total de 1.490 pacientes y una ocupación del 16,1 por ciento, dos puntos más que hace tres días.

Casi 26 millones de españoles con pauta completa

La nota de optimismo la ponen los casi 26 millones de españoles cuentan ya con la pauta completa de vacunación contra la covid, en concreto 25.944.318, gracias a las 810.000 dosis más que han sido administradas desde el viernes pasado y que han permitido que el 54,7 % de la población esté ya inmunizada.

Estos datos, según el secretario general de Salud Digital del Ministerio, Alfredo González, demuestran que España continúa siendo uno de los países que cuenta con mejores ritmos de vacunación, como se deduce también, ha añadido, de que 30.827.932 personas tengan al menos administradas una dosis de la vacuna, es decir un 65 por ciento de la población española.