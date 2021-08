El 'bombardeo' de anuncios de casas de apuestas, con los días contados

El "bombardeo" de los anuncios de casas de apuestas online desaparecerá a partir del 30 de agosto, según señala a EFE el director general de Ordenación del Juego, Mikel Arana, quien cree que los límites a esta publicidad supondrán un "auténtico alivio" para quienes siguen las competiciones deportivas.

El 31 de agosto entrará en vigor la parte que va a ser "más visible y evidente", según Arana, del real decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, que fue aprobado en noviembre de 2020 y cuyas medidas han ido entrando en vigor de forma transitoria.

La publicidad sobre el juego online sólo podrá emitirse entre la una y las cinco de la madrugada. Ya no se verán en la tele o se escucharan en la radio anuncios de apuestas a un horario distinto.

"No se podrán ver anuncios sobre el juego en un partido de fútbol u otro deporte, algo de lo que se ha abusado en la Eurocopa", mantiene Arana.

El director general del Juego es consciente de que son muchos los que se han preguntado cuando estaban viendo esta competición y han aparecido de repente "anuncios y anuncios" de este tipo "¿pero esto no se había acabado?", pero es que "eran contratos que venían de antes de aprobarse el real decreto", argumenta.

A partir de septiembre, se darán por concluidos todo tipo de patrocinio deportivo que tuviera como fondo a un operador del juego, con lo que los jugadores tampoco podrán llevar publicidad de este tipo en sus camisetas.

Los que la han llevado hasta ahora ha sido por el mismo motivo, porque sus equipos tenían contratos firmados con operadores del juego antes de aprobarse la norma.

No obstante, aunque esta medida aún no ha entrado en vigor, ya en las dos primeras jornadas de la Liga se ha podido comprobar que algunos equipos van con 'camisetas limpias', sin ningún tipo de publicidad, porque no han encontrado de momento patrocinio alternativo a las casas de apuestas, según Arana.

Pero esta medida tiene consecuencias muy significativas para algunos equipos deportivos, como los de baloncesto del Bilbao Basket y Baskonia, que tendrán que dejar de llamarse con los nombres de Retabet y Kirolbet, el las casas de apuestas que los patrocinan.

La publicidad del juego en las redes sociales, en Twitter, en Facebook o en Youtube solo podrá ser bajo demanda, y las plataformas de intercambio de vídeo seguirán las mismas normas de la comunicación audiovisual, es decir solo podrán difundirse de una a cinco de la mañana.

El real decreto ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por La Liga de Fútbol, la Asociación Española de Juego Digital y la Asociación de Medios de Información (AMI), que representa a las principales cabeceras de prensa de España, entre ellas a las de los deportivos.

"Tener a todos los jugadores de fútbol haciendo anuncios o con camisetas invitando a los más jóvenes a apostar no manda un mensaje muy positivo y de lo que consideramos que debería ser la Liga", advierte.

En su Dirección se ha detectado un incremento de nuevos jugadores jóvenes de la franja de 18 a 19 años y Arana considera que "la publicidad absolutamente abusiva, que ha acaparado todas las competiciones deportivas influye más en ellos, que aún se están desarrollando".

Los expertos que han redactado el real decreto están convencidos de la "solidez" de los argumentos jurídicos del mismo y dicen estar "muy tranquilos" porque entienden que "es una norma jurídicamente muy solvente" y por eso esperan que el Supremo mantenga la norma en su planteamiento actual.

De mantenerse en esos términos la norma, la publicidad del juego online caerá a partir de septiembre, como intuye Arana, quien cree que los operadores del juego tendrán que replantearse cómo abordar otras fórmulas para atraer clientes porque tal y como lo han venido haciendo hasta ahora "de manera indiscriminada" -dice- no lo podrán seguir haciendo".

Desde la aprobación del real decreto ya no se permitieron rubricar nuevos contratos de publicidad que fueran en contra de la norma y desde el pasado mes de abril ya no pueden aparecer personas populares y de notoriedad pública publicitando y animando a participar en distintos juegos.

Desde mayo están prohibidos, además, los bonos promocionales para captar a nuevos clientes, que estaban usando muchas casas de apuestas y casinos online para dar a conocer las páginas relacionadas con el juego a los usuarios aún no registrados.