Carla Simón reclama "más apoyo para la cultura en general y para el cine en concreto"

La directora catalana Carla Simón ha confesado que haber ganado este miércoles el Oso de Oro en la Berlinale representa "un honor absoluto" y ha considerado que Alcarràs es la demostración de que "con algo más de presupuesto se puede llegar muy lejos" en el cine catalán.

Desde Berlín, Simón ha confesado en una entrevista que aún le cuesta creer lo que ha conseguido, ser la primera película catalana y rodada en catalán que gana en Berlín, y la primera producción española en obtener el Oso de Oro en los últimos cuarenta años –la última fue La colmena–, de Mario Camus.

La directora cree que "todas las películas piden una lengua, y Alcarràs reclamaba no sólo el catalán, sino también el dialecto leridano que se habla en ese pueblo, la lengua que utilizan las familias de los agricultores".

Ha apuntado en este sentido Simón que muchos le preguntaban en Berlín por la lengua de la película, "porque no reconocían el castellano".

Carla Simón ha añadido que el éxito de Berlín es la constatación del "poder de la cultura, de poder explicarnos al mundo y de que una historia tan local haya podido llegar tan lejos".

La también directora de Estiu 1993, que en 2017 ya obtuvo el premio a la mejor ópera prima de la Berlinale, ha reclamado "más apoyo para la cultura en general y para el cine en concreto", y ha puesto como ejemplo que las dos películas catalanas que competían en la pasada Berlinale, la suya y Un año, una noche, de Isaki Lacuesta, contaban con mayor presupuesto del habitual del cine catalán "gracias a las coproducciones".

En su caso, Simón dispuso de un presupuesto de tres millones de euros y una producción de Avalon P.C., Elastica Films, Vilaüt Films y Alcarràs Film AIE, en coproducción con Kino Produzioni (Italia), así como la participación de TVE, TV3 y Movistar+.

"Estamos acostumbrados a hacer cine con poco presupuesto, y estas dos películas demuestran que la inversión merece la pena", ha recalcado Simón.

Alcarràs, que será distribuida en España por Avalon D.A. y Elastica Films, se estrenará en las salas comerciales el 29 de abril, según ha confirmado la propia directora, que espera que el premio sea un incentivo para que aumente la audiencia entre los espectadores.

Con un reparto coral formado por actores no profesionales de la zona de Lleida y trabajadores de la tierra, tras un largo proceso de casting en el que participaron 9.000 personas, Alcarràs narra la historia de la familia Solé que, después de 80 años cultivando la misma tierra, realiza la última cosecha de melocotones para "plantar" placas fotovoltaicas en la finca que ocupan los árboles.

Simón: "La película reivindica la profesión más vieja de la humanidad, la agricultura"

"Aunque las comarcas del Segrià o del Urgell aún no están vaciadas como otras zonas rurales de España, va camino de ello si no se hace alguna cosa", ha planteado Simón, para quien la película reivindica "la profesión más vieja de la humanidad, la agricultura, que los humanos hacemos desde el Neolítico, y además ese modelo familiar".

En palabras de la directora, "se trata de una historia sobre la pertenencia a una tierra, a un lugar, pero también un drama sobre las perpetuas tensiones generacionales, la superación de antiguas tradiciones y la importancia de la unidad familiar en tiempos de crisis, algo que pasa en Lleida, pero también en otros lugares de España".

Simón, que regresará este viernes a Barcelona, ya tiene en su cabeza la que será su próxima película y "el deseo de volver a escribir", en este caso sobre la memoria familiar y la familia, "un tema recurrente" en su carrera, ha reconocido.

"La siguiente seguro que no se rodará en Lleida, pero me encantaría volver a grabar en esa zona, en la que, como no se graban muchas producciones, la gente se ha volcado y todos han hecho muy suya la película".

El propio presidente del jurado de la Berlinale, el director norteamericano M. Night Shyamalan, ha subrayado la capacidad de Simón de hacer que esos actores no profesionales "mostraran la ternura y la comedia de la familia" y configuraran "el retrato de la dependencia de la tierra".

El máximo responsable de Kino Produzioni, la coproductora italiana de Alcarràs, Giovanni Pompili, también ha elogiado el trabajo de la cineasta, "una directora muy especial" que "ha escrito una página en la historia del cine", pues ha ganado el Oso de Oro "siendo mujer y con su segunda película" y tras el trabajo de meses con actores no profesionales con los que ha conseguido que "actuaran como una familia real".