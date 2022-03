CCOO rechaza hablar de huelga de transportes: "Es un paro patronal"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha preferido no hablar de huelga en referencia a la movilización de un sector de los transportistas. "No hay que otorgar representatividad a quien no la tiene", por lo que ha tildado el conflicto como un "paro patronal" de la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional.

Por su parte, la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, que desde el lunes está llevando a cabo un paro indefinido que no secundan las asociaciones mayoritarias del sector, ha negado cualquier vinculación con la ultraderecha.

Es más, el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, no ha dudado en acusar este jueves al Gobierno de "desacreditar con la manipulación y colgando etiquetas ideológicas" al sector de base dentro del transporte, que es "el que realmente lleva, mueve y trae las mercancías".

Desde CCOO Murcia, en cambio, cifran en unos 20.000 los autónomos que operan en el sector del transporte, de los cuales unos funcionan como una pyme con dos, tres o cuatro cabezas tractoras. Algo que, según su secretario general autonómico Santiago Navarro, delata a los convocantes.

"Los que están convocando este paro en defensa de sus derechos son los mismos que no quieren pagar a sus conductores un salario, sino por kilometraje" o los que no cumplen el convenio colectivo del sector y llegan incluso a la "autoexplotación" laboral.

Sobre este mismo asunto, Unai Sordo ha querido remarcar antes de intervenir en una asamblea de delegados en Cartagena, que "el problema del transporte y del campo no va del IVA ni del salario mínimo interprofesional, sino de la poca capacidad que tienen de repercutir los precios" lo que les genera "un problema de rentabilidad".