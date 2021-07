El embajador de Perú recrimina a Ayuso que dijera que en su país han "votado 44.000 muertos"

Fue un debate enconado el que tuvo lugar este jueves en la Asamblea madrileña. La presidenta Ayuso, en colaboración con Vox, vetó la posibilidad de una investigación sobre lo ocurrido en las residencias de ancianos durante el peor momento de la pandemia.

Lejos de argumentar los motivos de su votación, Ayuso echó mano en su alocución de los comodines más habituales de derecha y ultraderecha, a saber; Venezuela, Catalunya, Cuba y, por qué no, Perú.

En referencia a Más Madrid, Ayuso echó mano de su argumentario más habitual en estos casos: "Su formación política nació en esas dictaduras, sus líderes se han lucrado de ellas, cuando gobiernan ustedes, hunden países y traen miseria, y ustedes serán de patinete, pero son iguales de comunistas".

Una intervención que fue in crescendo y que coronó con un repaso a algunos países latinoamericanos. Citó, por ejemplo, el éxodo venezolano, que no dudó en tildar de "el mayor de la historia de Hispanoamérica", mencionó, cómo no, que Cuba sigue "machacando a su pueblo en las calles", y derivó en los "estallidos en Perú", país al que atribuyó un fraude electoral en el que "han votado 44.000 muertos".

Pues bien, a través de una carta pública la Embajada del Perú en España ha querido responder a dichas alusiones. "Debo recordarle que más de una docena de misiones [...] han reconocido que las elecciones en el Perú se han celebrado 'de manera libre y democrática'", denuncia el embajador Claudio de la Puente Ribeyro.



El contenido de la misiva, escueta y severa, carga también contra la alusión a Perú de la presidenta madrileña cuando se refería a las "dictaduras". "Mi país ha demostrado [...] un indeclinable compromiso con los valores de la Democracia y el Estado de Derecho", sostiene el escrito. "Le invoco a meditar detenidamente las referencias –además inexactas– a países amigos y tan cercanos a España, como es el Perú, en debates de política interna", zanja.