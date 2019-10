Paola Pabón Caranqui (Ibarra, Ecuador, enero de 1978) es una de las críticas más acérrimas del Gobierno de Lenín Moreno, cuya candidatura presidencial, sin embargo, apoyó intensamente e incluso fue varios días parte de su gabinete. Ambos coincidieron en el mismo partido, Alianza PAIS. La escisión del movimiento -que gobierna Ecuador desde 2007, cuando Rafael Correa llegó al poder- es el eje del debate público desde 2017, meses después de Moreno que Moreno tomara el relevo. Hoy los correístas lo califican de “traidor”.

Pabón fue elegida dos veces asambleísta (en 2009 y 2013) y fue Secretaria de Gestión Política en el último año del correísmo. Regresó a los titulares en marzo de 2019, cuando ganó -con un mínimo margen, el 22,16% de votos- la Prefectura de Pichincha, entre 18 candidatos.

Pichincha es una de las 24 provincias ecuatorianas, el equivalente a las comunidades autónomas en España. Su importancia radica en que la capital provincial es Quito y está, por tanto, en el centro del poder político.

En entrevista con Público, Pabón reclama a Moreno que dimita: "El Gobierno ha traicionado los intereses de las grandes mayorías".

El 'correísmo' en Pichincha y Manabí



La victoria de esta abogada y feminista, así como la de Leonardo Orlando en la Prefectura de Manabí (la tercera provincia del país), ha evidenciado la fuerza política que todavía tiene el correísmo, casi tres años después de que Rafael Correa Delgado cerrase su década en el Palacio de Carondelet, el Gobierno más largo e ininterrumpido de la historia del país.

Hoy Paola Pabón es señalada por el régimen de Lenín Moreno como una de las responsables de las protestas en Ecuador, que cumplen diez días este sábado,12 de octubre. Es acusada de complot e intento de golpe de estado. La razón: en septiembre Pabón se reunió con Rafael Correa, que no puede entrar en Ecuador porque tiene dos órdenes de prisión vigentes. En un primer juicio por plagio y en otro, por tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita.

¿Complot auspiciado por Venezuela?



“No me he reunido con el presidente [Nicolás] Maduro, como se pretende hacer creer. Estuve, sí, hace 20 días en Caracas, para reunirme con el expresidente Correa, que tenía que hacer allí varias entrevistas para la cadena Russia Today (RT). Se me quiere culpar y montar una tremenda mentira”.

De hecho, el pasado 8 de octubre la Fiscalía de Ecuador allanó las instalaciones de la radio pública Pichincha Universal en Quito -que depende de la Prefectura que lidera Pabón-, bajo acusaciones de “incitación a la discordia”. El medio público, desde entonces, ha silenciado sus micrófonos y se le ha impuesto que retransmita la señal de la radio Pública FM, cuyo contenido editorial maneja el Gobierno.

Ese hecho ha sido cuestionado por la ONU y la Comisión Interamericana de DDHH. “Es un abuso de poder. Es importante que desde los medios internacionales nos ayuden a romper ese circo y ese cerco mediático que ha tratado de ridiculizar lo que acontece en Ecuador. Hemos perdido vidas. Se habla de desestabilización y afectación a la democracia, pero no de las causas verdaderas: el Gobierno ha traicionado los intereses de las grandes mayorías. Ofreció salud, vivienda, educación y no ha cumplido. Si se aleja de lo que el pueblo demanda, va a tener miles y miles de ciudadanos protestando en todo el país, como ha ocurrido en estos días. El Gobierno de Moreno debe reconocer que ha sido rebasado”.

La prefecta tiene estos días una intensa actividad en Quito “Yo estoy aquí, trabajando por mi pueblo. No tengo por qué huir”. También saluda la decisión del movimiento indígena de desmarcarse de cualquier grupo político. “Su postura es entendible. En este momento, los indígenas son la mayor fuerza de resistencia. ¡Ellos están poniendo los muertos! Sería mezquino que cualquier organización política y social quiera atribuirse esta lucha y esta bandera histórica, aunque en las calles también están, en medio de la convulsión nacional, jóvenes, amas de casa, transportistas y empleados públicos despedidos”.

"Persecución a todos los 'correístas'"



La ministra del Interior, María Paula Romo, ha dicho públicamente, señalando a Pabón, que los responsables serán sancionados. En esa misma línea se ha pronunciado también el Vicepresidente, Otto Sonnenholzner. Para la prefecta de Pichincha hay una abierta persecución contra los líderes afines a Correa. “En estos dos años y medio hemos sido la única fuerza de oposición que le ha dicho a Moreno con firmeza que él se aleja de los intereses de las grandes mayorías y defiende los intereses de cuatro grupos económicos del país, auspiciados por la embajada de EEUU en un acuerdo con el FMI. El Gobierno, a espaldas del pueblo, suscribió una carta de intención con el FMI y ha generado la ira popular. La única solución es derogar el Decreto 883 de las medidas económicas”.

Pabón es el rostro más visible de la oposición, junto a los asambleístas de la bancada correísta que, sin embargo, no tienen mayoría en el Legislativo. Ella y sus coidearios reiteran el mismo discurso: habrá un aumento de los precios del transporte público y de bienes de primera necesidad.

“Estamos en una economía en recesión: se retiraron salvaguardias en desmedro de producción nacional; el diciembre pasado ya aumentó el precio de los combustibles (gasolina súper); hubo una bajada de impuestos a los grupos más poderosos del país, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas. Vivimos en estanflación. Lo que existe, en la práctica, es una contracción del aparato productivo. Esto sin considerar que se ha ofrecido al FMI incrementar el IVA. El presidente no lo hizo porque sabe que en la Asamblea no tenía los votos”.

Dos políticos encarcelados



Pabón no teme una orden de prisión en su contra, pese a que, incluso, hay dos políticos que han sido detenidos en las últimas horas por paralización de servicio público (intento de toma de una estación de bombeo de petróleo): el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez (Suma) y el asambleísta correísta Yofre Poma. Según Pabón, se buscan responsables y “este régimen nos reconoce el clamor social, la protesta de los indígenas, que no habían realizado un levantamiento desde 2005. Vivimos diez años de estabilidad política, social y económica".

"Hay mucho dolor en Ecuador. El número de detenidos y desaparecidos parecerían solo cifras. Pero hay lágrimas. Estamos enterrando a hermanos ecuatorianos. El grito de los hermanos indígenas, en medio del luto, sigue siendo el mismo: ‘¡Fuera, Moreno, fuera’. La Asamblea lleva ya diez días sin celebrar sesiones y tiene el deber de aplicar la Constitución”. Pabón se refiere al artículo 130 de la Carta Magna, que establece que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República, entre otras razones, por grave crisis política y conmoción interna.

“Hay miles de ciudadanos movilizados, enfrentamientos entre policías y militares. Hay nueve muertos y más de 800 detenidos. Sin duda, hay una grave conmoción nacional, una fuerte represión policial, militar y la Asamblea está cerrada: está constituida en su mayoría por legisladores afines a Moreno y los sectores de la derecha más recalcitrante".

"Esto se evidencia con las declaraciones del banquero Guillermo Lasso [excandidato a la presidencia en dos ocasiones] que representa al sector financiero; y las declaraciones del exalcalde de Guayaquil (por 19 años en el cargo), Jaime Nebot. Han convocado a contramarchas, con un discurso racista (Nebot dijo que los indígenas deberían quedarse en el páramo). Los asambleístas están obligados a resolver esta crisis”, zanja.