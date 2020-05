Las farmacias madrileñas distribuirán 7 millones de mascarillas FFP2 desde este lunes

Las farmacias madrileñas repartirán de forma gratuita a partir de este lunes siete millones de mascarillas FFP2 modelo KN95 entre la población de la Comunidad de Madrid, que dispondrá de 15 días para poder retirar las unidades, por lo que solicitan a los ciudadanos que acudan de forma escalonada a sus respectivas oficinas.

Los madrileños podrán acudir a las farmacias a partir del lunes a recoger su mascarilla y solo hará falta presentar la tarjeta sanitaria, con la que se controlará el reparto a través de la receta electrónica. Según ha explicado el Gobierno regional en un comunicado, las 600.000 personas, principalmente mutualistas, que en Madrid no disponen de esta tarjeta, podrán recibir el material presentando su DNI o NIE.

Con el fin de que el sistema de receta electrónica de la red de oficinas de farmacia soporte el volumen de demanda previsto desde el lunes, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, junto con la Consejería de Sanidad y Movistar, compañía que da soporte informático al sistema de receta electrónica, han incrementado la capacidad de la red.

En total, la Comunidad de Madrid ha adquirido 14 millones de mascarillas KN95 por valor de 32 millones de euros para su uso por todos los madrileños en lugares públicos y cerrados de cara al proceso de desescalada planteado por el Gobierno de España.

La decisión de distribuir este tipo de mascarillas a todos los ciudadanos se ha tomado después de asegurar que los profesionales sanitarios dispondrán de "todos los equipos de protección y tipos de mascarillas necesarios en cada momento".

Por lo tanto, la entrega de este tipo de mascarillas "no afecta a las necesidades" de protección de los profesionales, ya que hay "stock de seguridad suficiente" en los almacenes de la red del Servicio Madrileño de Salud y pedidos pendientes de entrega de todo tipo de material que se recibirán próximamente.

Frente a ello, jefes de servicios de Medicina Preventiva de 17 hospitales madrileños han pedido en una carta a la Consejería de Sanidad que reconsidere el reparto de mascarillas FFP2 de forma genérica a la población al entender que "no se sustenta en la evidencia científica", puede "confundir a la población y no ayudar al control de la transmisión" y puede contribuir a una "falsa sensación de seguridad".

Mientras, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid subraya que se trata de un tipo de mascarilla autofiltrante "de calidad, pensada para personal sanitario, con una eficacia de filtración de partículas superior o igual a 92 en un índice de 100".

El grupo Cofares será la distribuidora farmacéutica elegida por la Comunidad de Madrid para hacer llegar el material de protección a todas las oficinas de farmacia de la región, dado que "conoce perfectamente" la ubicación de todas ellas y es la entidad que asume la logística del abastecimiento de medicamentos.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico ha subrayado que estas mascarillas cumplen con la normativa de la Unión Europea, son "reutilizables" y no se deben tirar tras un solo uso.

"Se trata de mascarillas de gran utilidad cuando se avance en las diferentes etapas y los ciudadanos se encuentren con alguna situación en las que por algún motivo no se pueda guardar debidamente la distancia de seguridad", han expuesto desde el Gobierno regional, que trabaja para que su uso sea obligatorio en otros espacios públicos y cerrados (aparte de la red de transportes).

"Va a haber unidades para todos"

Además, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González Díez, ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la población porque "va a haber unidades para todos" y ha recordado que el convenio de colaboración suscrito con la Comunidad de Madrid contempla este tipo de campañas.

En este sentido, González Díez ha apuntado que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, contactó con la entidad colegial para efectuar la entrega de estas mascarillas a la población, lo que es "adecuado" y "correcto" por la "capilaridad" que tiene en la región la red de oficinas de farmacia.

"Es un procedo sencillo y tenemos que ponernos en el sitio de los demás. Pido a la población que nos ayuden, que no hay prisa y que no vayan todos de golpe el lunes o el martes. Tenemos que seguir dispensando medicamentos y atender a la población de pacientes crónicos", ha subrayado González Díez para añadir que las mascarillas "no se van a agotar" y que "seguro" que la población va a ser responsable de cara a evitar colas o aglomeraciones.

Además, ha ensalzado la labor de los farmacéuticos durante la crisis del coronavirus porque todos los días están "cumpliendo fenomenal" su labor de servicio público, sobre todo en zonas rurales donde la "única autoridad sanitaria es el farmacéutico".

Luis González ha resaltado, además, la importante contribución y colaboración profesional que los farmacéuticos están manteniendo durante esta emergencia sanitaria, así como el papel que pueden desempeñar en el proceso de salida de la crisis en tareas de vigilancia epidemiológica de nuevos brotes, a través de la detección de casos o el diagnóstico precoz.

Aviones con mascarillas y material

Hoy por la mañana ha aterrizado un cuarto vuelo en el Aeropuerto Adolfo SuárezMadrid Barajas, con 2,4 millones de unidades que completan la primera remesa de 7 millones de mascarillas anunciados por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para que los madrileños afronten el proceso de desescalada "con seguridad".

La Comunidad de Madrid ha enfatizado que en los próximos días llegará a Madrid la segunda remesa, compuesta por otros 7 millones de unidades, de tal modo que en pocas semanas, cada madrileño podrá disponer de dos mascarillas en total.

Una vez que llega al aeródromo madrileño, la mercancía sanitaria se traslada al almacén instalado en Ifema y de ahí, a las instalaciones de la distribuidora de medicamentos Cofares, situados en Móstoles y Alcobendas.

A través de sus rutas de distribución, son los encargados de hacer llegar el material a las farmacias de la región. Con estos cargamentos, a partir de mañana las 2.882 Oficinas de Farmacia que hay en la región estarán listas para entregar de forma gratuita a cada madrileño la primera de las dos mascarillas de "máxima seguridad que el Gobierno regional quiere que tenga cada madrileño".

En las últimas cinco semanas, el Gobierno madrileño ha sumado diez aviones con material, incluyendo el que aterrizará hoy. En ellos se han transportado más de 540 toneladas de material de protección de todo tipo para su uso por parte de los profesionales sanitarios en su trabajo diario con pacientes de coronavirus.

Precisamente el Consejo de Gobierno autorizó esta semana, por tramitación de emergencia, otro gasto de 30 millones de euros tanto para la adquisición de nuevo material de protección contra el Covid-19 como para la contratación del traslado aéreo del mismo desde el extranjero. El objetivo es mantener el abastecimiento "constante de material" y poder tener un stock suficiente con margen de seguridad.