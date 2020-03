El confinamiento en los cuatro municipios de la Conca d ' Òdena (Barcelona), que tiene a Igualada como núcleo más importante, seguirá 15 días más, pero la intención del Govern es elevarlo a la llamada fase dos. Así lo ha anunciado el conseller de Interior, Miquel Buch, en una comparecencia telemática este miércoles por la tarde. La fase 2 implica un confinamiento no sólo perimetral, es decir, con el cierre territorial de los cuatro municipios de la zona (Igualada, Santa Margarida de Montbui, Òdena i Vilanova del Camí), sino también un confinamiento total en casa para la población, que no podrá ir a trabajar excepto si lo hace en uno de los sectores esenciales.

Según los datos facilitados por Buch, en Catalunya hay 6,9 muertos a causa del coronavirus por cada 100.000 habitantes, mientras que en el Estado la tasa media es de 7,4 muertos. En Madrid, sube hasta los 27,9 muertos, por debajo de la Lombardía, que registra 41,6 muertos. En cambio, en la Conca d’Òdena se eleva hasta los 63,1 muertos. "Todo el mundo debe quedarse en casa. No lo hacemos porque queremos sino porque velamos por la salud de todos los catalanes, y en concreto los de la Conca d'Òdena".

Esta orden, sin embargo, no es de aplicación inmediata, ya que el Gobierno español debe autorizar su aplicación desde que se centralizaron las competencias de la gestión de la crisis. El conseller "no se plantea" que el Ejecutivo estatal rechace esta medida debido a la gravedad de la situación, pero anunció que la medida también la recibirá el poder judicial, un juzgado de instrucción de la Conca d’Òdena, que también tiene poderes para aprobarla. De nuevo, Buch ha criticado que el Estado no esté aplicando el confinamiento total en todo el territorio catalán, tal y como ha pedido reiteradamente el Govern: "Las medidas pueden ser muy drásticas y lo son, pero seguro que así podemos garantizar hacer frente al coronavirus. en especial, al brote específico que se ha generado en la Conca d’Òdena".

La consellera de Salud, Alba Vergés, quien ya había explicado durante el pleno telemático de este miércoles que el confinamiento de la Conca d’Òdena se alargaría más allá de las dos semanas previstas inicialmente, defendió la medida: "Que las personas nos podamos quedar en casa es la mejor manera de cortar el índice de transmisión del virus que es alto. Tenemos que intentar cortar todas las cadenas de transmisión". Vergés ha ubicado el crecimiento de los contagios en lo que se había previsto y ha recordado que todavía quedan cuatro semanas complicadas: "Pedimos a la ciudadanía que haga un confinamiento total".

El alcalde de Igualada, Marc Castells, todavía no se ha pronunciado al respecto del alargamiento de la medida. Este miércoles por la mañana había declarado que estaban "a la expectativa" que el Departament de Interior les concretara indicaciones. El brote de coronavirus en la Conca d’Òdena ya afecta a 306 personas, 140 de las cuales son profesionales sanitarios, y ha provocado 41 muertos.