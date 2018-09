El responsable de Economía de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, ha insistido este lunes en que es imprescindible que el Gobierno modifique el Impuesto sobre Sociedades para gravar los dividendos de las grandes empresas internacionalizadas y profundice en el impuesto a las transacciones financieras.

En rueda de prensa en el Congreso, Sánchez Mato ha afirmado que hay coincidencia entre el Gobierno y Unidos Podemos en que no pueden estar exentos de tributación los dividendos que en su mayoría proceden de las empresas internacionalizadas y que en 2017 ascendieron a 86.000 millones de euros.

Ha recordado que sólo con que tributaran el 10% se podrían obtener unos 2.500 millones de euros, cifra que serviría para pagar la revalorización de las pensiones con el IPC, al tiempo que también ha reiterado que la propuesta del Ejecutivo de poner un impuesto a las transacciones financieras debería gravar los productos de derivados.

IU plantea una baetría de medidas fiscales que suman 12.937 millones en recaudación adicional

En su opinión, este impuesto a las transacciones financieras más especulativas podría recaudar otros 2.000 millones de euros.

IU no desecha tampoco el impuesto a la banca y lamenta que el Gobierno "ahora no parezca proclive a incluir esta figura tributaria". No obstante, Sánchez Mato ha incidido en que a través de la modificación del Impuesto sobre Sociedades hay vías para que la banca pueda sufragar un aumento del gasto en políticas públicas.

En cuanto al IRPF, Sánchez Mato ha reiterado que hay que dotar de progresividad a este impuesto y poner "escalones" a partir de rentas de 60.000 euros anuales, aunque ha puesto el énfasis en la modificación de los otros impuestos sobre todo en el de Sociedades para que el tipo mínimo del 15% se aplique sobre el resultado contable y no sobre la base imponible, como aboga Hacienda.

IU ha puesto sobre la mesa una serie de cambios fiscales que sumarían 12.937 millones de euros en recaudación y que, según sus cálculos, sumados a las medidas de alternativa presupuestaria del PSOE presentadas en abril y a un posible impuesto a las grandes fortunas y a un destope de las cotizaciones sociales haría que la recaudación alcanzara los 26.437 millones.

Sánchez Mato ha recordado que IU plantea un impuesto extraordinario al incremento patrimonial, un impuesto a bienes suntuarios aplicable a productos y servicios de lujo, un impuesto a viviendas vacías, la eliminación de los privilegios fiscales de las confesiones religiosas, y la homogeneización territorial del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, entre otros gravámenes.

Que Sánchez "mire a la izquierda"

Sánchez Mato, además, ve "tardío" el calendario que maneja el presidente del Gobierno de aprobar definitivamente los Presupuestos Generales de 2019 en torno al mes de marzo y le ha pedido que "mire a la izquierda" para revertir cuanto antes los recortes. "Hay tiempo y capacidad para aprobar antes unos Presupuestos. Los recortes deben quitarse lo antes posible", ha dicho.

El dirigente de IU ha considerado que el Gobierno podría traer un Presupuesto a las Cortes Generales este mismo mes de septiembre sin necesidad de que antes sea aprobada la nueva senda de déficit y ha reiterado que "hay que quitar los hachazos y los recortes cuanto antes".

En su opinión, la proposición de ley que pide modificar de la Ley de Estabilidad para levantar el veto del Senado a una nueva senda de déficit con el fin de que pueda volver a votarse en el Pleno del Congreso en caso de ser rechazada por la Cámara Alta, puede quedarse "encapsulada" en la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos tienen mayoría.

En este sentido, cree que habrá "maniobras dilatorias" para impedir su tramitación y ha advertido al Gobierno de que "no puede conformarse con esta situación y debe tomar medidas".