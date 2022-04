JxCat presiona para que el independentismo rompa todos los puentes con el Gobierno si no se investiga el 'Catalangate'

Junts per Catalunya reclama suspender las relaciones de la Generalitat con el Gobierno hasta que no se abra una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer el Catalangate. En rueda de prensa tras la ejecutiva del partido, el secretario general, Jordi Sànchez, ha rechazado las medidas anunciadas este domingo por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, entre ellas la apertura de una investigación interna en el CNI y la convocatoria de una comisión parlamentaria urgente de Secretos Oficiales en el Congreso. "Una investigación interna no nos merece ninguna confianza", ha señalado. JxCat pide la creación de una comisión similar a la que se ha abierto en el Parlamento Europeo en relación con Pegasus.

Reclaman cerrar la puerta a todo tipo de relación bilateral o multilateral

Mientras no se abra esta investigación, JxCat pide suspender las relaciones con el Gobierno y que ERC, socio habitual en el Congreso, le retire el apoyo parlamentario. Este jueves habrá la primera prueba de fuego con la convalidación del decreto de medidas económicas para paliar la crisis provocada por la guerra de Ucrania, y Junts pide a ERC una posición "inequívoca" al respecto y que no vote a favor. Los de Carles Puigdemont reclaman que no se validen decretos ley y que no haya reuniones bilaterales ni ningún tipo de relación multilateral.

"No podemos descuidar la exigencia de una investigación exhaustiva a todos los niveles para conocer el origen, el alcance y responsabilidades" de quienes ordenaron el espionaje y también de quienes, sin ordenarlo, lo han " tolerado y aprovechado", ha afirmado el secretario general en una referencia implícita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Responsabilidad directa" de Pedro Sánchez

Sànchez se ha mostrado convencido de que "por acción o por omisión", el presidente del Gobierno tiene una "responsabilidad directa" en el asunto. "Nos alarma el silencio persistente de Sánchez y de la Fiscalía General del Estado", ha apuntado. Aunque por ahora JxCat no pide su dimisión, sí pone sobre la mesa la "depuración de responsabilidades" y no descarta hacerlo cuando esté la información sobre la mesa. "Este silencio les hace cómplices y probablemente se deba a que están buscando un recorrido para salir de las cloacas", ha afirmado Sànchez.

Sànchez tilda el caso de "terrorismo digital" del Estado

La investigación también serviría para esclarecer cómo se ha financiado el espionaje y si hay más afectados, una cuestión de la que el partido se muestra convencido. "Sólo una comisión de investigación y el compromiso de todos los actores políticos para llevarla a cabo puede reparar mínimamente el daño cometido y el retorno a los cimientos básicos de un Estado democrático", ha añadido el secretario general.

Sànchez ha hecho hincapié en la gravedad del asunto, que tilda de "terrorismo digital" fomentado desde el Estado, y pide no banalizarlo. Además, ha asegurado que, aunque hace una semana que salió a la luz pública, los afectados llevan tiempo sabiendo que estaban siendo espiados y eso explica la posición de JxCat respecto al Gobierno, al que acusa de espiar mientras fingía que "extendía la mano al diálogo".

Además, Sànchez ha manifestado que la investigación no puede estar en manos de los órganos judiciales del Estado, que "no merecen confianza" por el hecho de que habrían podido autorizar ellos mismos el espionaje masivo. Una vez esclarecido el alcance del caso, el partido reclama depurar responsabilidades tanto de los autores como de los responsables políticos y judiciales que lo hayan podido autorizar. "Hay que poner luz no sólo sobre el CNI sino también sobre el resto de organismos policiales del Estado, como la Guardia Civil", ha afirmado Sànchez, que ha señalado su rol "a la hora de inventar relatos" que han terminado marcando la cárcel y exilio de los líderes independentistas.

El Consell per la República, un paso más allá

Por su parte, el Consell per la República, encabezado por el expresident Carles Puigdemont, se ha mostrado aún más contundente y pide que el Govern "rompa toda relación política" con el Estado, incluyendo los pactos políticos del independentismo con partidos que formen parte del Gobierno, como es el caso de la Diputación de Barcelona (gobernada por JxCat y PSC). Sin embargo, el secretario general de JxCat se ha desentendido de ello y ha manifestado que los debates sobre las alianzas en organismos locales o supralocales se abordarán en el Congreso del partido, previsto para junio.

Además, el Consell per la República reclama que el independentismo establezca una "alianza" para que la fuerza más votada encabece las instituciones correspondientes. En un comunicado, también pide la retirada de la Generalitat de la mesa de diálogo "por inútil y carente de toda credibilidad" y restringir las relaciones técnicas y administrativas con el Estado.