Miles de personas exigen al Gobierno que deje zarpar al Open Arms y otras 4 noticias que debes leer para estar informado hoy, viernes 8 de febrero de 2019

Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día'



Al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le crecen los enanos. Su propuesta de proponer un relator para mediar en las relaciones con el gobierno de Catalunya no solo ha soliviantado a la derecha sino a buena parte de los barones socialistas. El último en sumarse a esta lista Felipe González. El expresidente acusa directamente a Sánchez de 'degradar las instituciones' y avisa, 'no necesitamos relatores'. La izquierda dividida y la derecha unida.

Open Arms

Más de 160.000 personas exigen al Gobierno que deje zarpar al Open Arms y al Aita Mari para que paren las muertes en el Mediterráneo. Esta mañana las oenegés han entregado las firmas en el Congreso, pero el ejecutivo de Sánchez todavía no ha movido un milímetro. Òscar Camps, director de Proactiva Open Arms, no faltó al acto donde hemos podido hablar con él...

PP Memoria Histórica

La polémica provocada por la senadora del PP cuando se refirió a las víctimas del franquismo como 'unos huesos' no está lejos de apagarse. Esther Muñoz asegura que se puso en contacto con la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos para pedir disculpas y que se le las aceptaron. Desde la asociación nos aseguran que el asunto no está ni de cerca zanjado...Escuchamos a la presidenta...

Huérfanos de violencia de Género

Los huérfanos de violencia de género tendrán derecho a una pensión de 600 euros. ¿Cuándo? Aún no se sabe. El Senado da luz verde a la medida pero aún queda que se tramita en el Congreso. Se trata de una reivindicación histórica de las familias, que denuncian, sin embargo, el retraso injustificado de su aprobación...Hemos hablado con algunas de ellas...

Becarios

Las universidades y las empresas no quieren oír ni hablar de la propuesta del gobierno que les obligará a pagar la Seguridad Social a los estudiantes que realicen prácticas. Su rechazo es total porque, dicen, les causará un grave perjuicio económico. La medida, sin embargo, podría beneficiar a 534.000 alumnos. O no, si las empresas deciden no contratarles...

Marie Kondo

Seguro que habéis escuchado hablar de Marie Kondo, una japonesa fanática del orden que se ha hecho tremendamente popular en las redes por sus consejos para mantener la casa impoluta. Pero, ¿quién es en realidad esta mujer? ¿De dónde obtiene su éxito? ¿Existen Marie Kondos en España? Os sorprendería descubrir que las hay. Lo vemos.