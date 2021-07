¿Quién es Naim Darrechi, el 'tiktoker' que alardea de no usar condón y engañar a las chicas diciendo que es estéril?

Desde este lunes el nombre de Naim Darrechi se ha viralizado por un vídeo en el que se puede ver al joven influencer asegurando que no usa preservativo en sus relaciones sexuales y que eyacula dentro de las chicas con las que se acuesta a las que miente diciendo que es estéril. Declaraciones absolutamente fuera de lugar que ya le han supuesto que el Ministerio de Igualdad le denuncie ante la Fiscalía por los posibles delitos cometidos por un joven como mucha influencia pero poca cabeza. Pero, ¿quién es este chaval que tanta fama tiene entre un determinado sector joven y tanto revuelo ha montado?

Naim Darrechi es un famoso tiktoker. De hecho, cuenta con más de 26 millones de seguidores en esta red social y suma más de siete millones de seguidores en Instagram, otra de las aplicaciones más populares entre los jóvenes. Nacido en el año 2002, Darrechi tiene 19 años y es natural de Palma de Mallorca. Aparte de tiktoker, el joven se define como artista y tiene varias canciones subidas a Spotify.



Polémicas declaraciones sobre el aborto

No es la primera vez que el joven lanza unas polémicas declaraciones, ya lo hizo cuando dio su versión sobre el arborto. Cuando fue preguntado por esta cuestión, Darrechi respondió a través de sus redes sociales comparando el aborto con que alguien encendiese el gas en una casa para matar a una persona. "A mí nadie me va a decir que un aborto no es quitar una vida. Yo puedo entrar a tu casa y poner el gas y quitarte la vida sin que sufras realmente. A mí me van a caer 30 años por asesinato y alguien que aborta, que se supone que es el mismo hecho, no solo es gratis sino que lo pagamos nosotros de nuestros impuestos", llegó a decir.

@naimdarrechi Una gota de agua en Marte es vida,pero un latido de corazón en la tierra es un feto. ♬ sonido original - Naim Darrechi🏆

Cuando los seguidores le preguntaron su opinión sobre un aborto tras una relación sexual no consentida el joven dijo lo siguiente. "Tú imagínate que eres una mujer y te has quedado embarazada en una relación no consentida. Obviamente lo primero que te sale es 'No voy a tener esto, este engendro dentro de mí de esa persona mala, pero vamos a pararnos un momento a pensar. ¿Qué culpa tiene la persona que llevas aquí? ¿De verdad crees que va a ser mala persona?".



Irene Montero lleva a la Fiscalía a Darrechi

Por su parte, la ministra de igualdad, Irene Montero, anuncióo este lunes en su perfil oficial de Twitter que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía las declaraciones de este tiktoker. "Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley del Solo Sí es Sí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro", ha publicado.



Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021

Ha intentado disculparse

Tras la oleada de críticas que han generado sus palabras, Naim Darrechi se ha visto obligado a pedir perdón a través de su cuenta de Instagram, aunque no lo ha hecho en su cuenta de Tik Tok en la que cuenta con más de 26 millones de seguidores. "Esta vez yo he hecho la mala acción, pero quiero que esto marque un antes y un después. La gente se pregunta '¿Pero cómo este chico puede tener 26 millones de seguidores y 19 años?' Pues es así, chavales y, ¿qué hay que hacer?, ¿señalarme a mí o señalar a la gente que no nos hace ni puto caso del Gobierno que no se dan cuenta que somos un medio de comunicación tan importante que nos usan para conseguir votos? Entonces, si nos usáis para conseguir votos, al menos apoyad a la comunidad que haya un puto comité de influencers, que se regulen las cosas, (...) hay temas a los cuales los políticos siempre tienen que actuar y si os fijáis yo he tocado algunos de esos temas como el aborto. La ministra de Igualdad claro que tiene que hablar, ¿y si he hecho todo esto para que tengáis mi atención y deciros de una vez que nos ayudéis? La comunidad no puede no tener apoyo", ha dicho en redes.

El tiktoker ha finalizado diciendo que los influencer deben estar bien asesorados porque la mentalidad de los jóvenes depende, en una parte, de lo que digan dichos influencers.