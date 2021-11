Las negociaciones por los presupuestos del Govern y la CUP se aceleran y suman a los Comuns

Las negociaciones por los presupuestos de la Generalitat se han acelerado en las últimas horas después de que las bases de la CUP, socio preferente del Govern de ERC y JxCat, votaran a favor de presentar una enmienda a la totalidad. El próximo lunes se celebrará el pleno en el que se votará, y de no retirarla, su aprobación podría dinamitar al ejecutivo catalán. El Govern ha emplazado a los anticapitalistas a reconsiderar su oposición a las cuentas, que reivindican como "las más expansivas de la historia" de Catalunya y que llevan "su sello" tras múltiples reuniones conjuntas. Aunque siguen negociando con ellos, tal como avaló la militancia, han abierto las conversaciones en las últimas horas también a los Comuns, hasta ahora al margen. El rechazo al PSC, sin embargo, continúa siendo frontal ya que contar con los socialistas implicaría dejar de lado los planteamientos de la legislatura especialmente en los ámbitos de la autodeterminación y la amnistía.

El pleno en el Parlament de esta mañana ha servido a los grupos para escenificar su posición y anunciar movimientos, y los pasillos y salas de la cámara han sido escenario de conversaciones y reuniones destinadas a avanzar en una cuestión fundamental para la validación del Govern, con apenas seis meses de trayectoria.

Aragonès ha tendido la mano a los Comuns, algo que no ha gustado a sus socios de JxCat

El foco principal ha estado en la CUP, socio predilecto del ejecutivo de Pere Aragonès, que este martes por la noche mandó un documento al Govern con los cinco puntos que considera claves para "desencallar" la negociación: macroproyectos, vivienda, fiscalidad, autodeterminación y represión. Se los hizo llegar después de una reunión al más alto nivel, presidida por Aragonès y con el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, que emplazaron a los anticapitalistas a concretar sus propuestas después del ‘no’ a las cuentas expresado por el 63% de los 462 militantes que participaron de las asambleas del fin de semana.

Paralelamente y ante la incertidumbre sobre el apoyo de la CUP a menos de una semana de la votación, Aragonès ha tendido la mano en la sesión de control en el Parlament a los Comuns, algo que no ha gustado a sus socios de JxCat. "Les propongo que trabajemos esta propuesta de presupuestos, que nos sentemos y lo hablemos. Sin exclusiones respecto a las fuerzas de la investidura", ha afirmado el president. Dicho y hecho: esta tarde se ha reunido por primera vez con la líder del partido en la cámara catalana, Jéssica Albiach, que había lamentado no haber recibido ninguna llamada de Aragonès hasta ahora. Este movimiento, sin embargo, ha levantado recelos en las filas de Junts, y el presidente del grupo, Albert Batet, ha afeado al president la apertura de las negociaciones a "mayorías no acordadas" y ha llamado a "no desaprovechar la mayoría independentista más grande de la historia" en el Parlament, con el 52% de sufragios. Giró, de JxCat, no ha participado en el encuentro con Albiach.

Quien parece que sí quedará al margen es el PSC, pese a la insistencia de Salvador Illa de tender la mano a Aragonès. El líder del partido en Catalunya ha reunido a la ejecutiva a primera hora y ha propuesto al Govern una reunión urgente para pactar unas cuentas "no de bloque, sino de país". Aragonès, sin embargo, ha marcado distancias y ha repetido que no hay intención de pactar con los socialistas. "En política no hay nada gratis. Lo que hoy puede parecer tender la mano, mañana implica la renuncia a los planteamientos de la investidura y la legislatura", ha aseverado en la cámara. Pese a esto, ha accedido a reunirse con el jefe de la oposición.

Los cinco puntos del documento de la CUP

El documento que la CUP remitió este martes por la noche al Govern no incluye prácticamente ninguna novedad respecto a lo que han pedido los anticapitalistas a lo largo de todas las negociaciones, unas peticiones sobre las cuales son conocidas también las posiciones gubernamentales. Ambos han ahondado en las propuestas en una reunión de menos de una hora en el Parlament esta tarde. Fuentes de la CUP han explicado que con la enmienda no buscan que haya más dinero en una u otra partida sino "romper con la deriva del Govern" y que haya un giro a la izquierda y un compromiso firme con el pacto de investidura.

La CUP pide al Govern que rechace los macroproyectos previstos

En concreto, la CUP pide al Govern que rechace los macroproyectos previstos, entre los cuales el complejo BCN World, en el Camp de Tarragona, y los Juegos Olímpicos de Invierno de 2023, y pare la aportación millonaria al circuito de Fórmula 1 en Montmeló. El Govern ya hizo un amago de aproximarse a la formación anunciado a mediados de la semana pasada que no invertiría dinero público en el BCN World y que no sacaría adelante los juegos sin una consulta ciudadana previa, un movimiento que resultó ser humo cuando el propio ejecutivo reconoció que esto no implicaba un cambio de planes respecto a lo ya prometido. La CUP reclama ahora un compromiso firme de no apostar por el macrocomplejo y olvidarse de promocionar un evento deportivo que no cuenta con el aval del territorio. Además, rechaza la renovación del convenio millonario con el circuito de Catalunya de F1.

Las políticas de vivienda son también un punto clave en las negociaciones. Aragonès y Giró defienden que las cuentas ya incluyen partidas importantes, concretamente de 750 millones de euros, 410 más que en las anteriores. La CUP, sin embargo, incide en que la cifra pactada en el acuerdo de investidura ascendía a los 1.000 millones y reclama que así sea. Giró afirmó en su presentación que no se había concretado que esta suma fuera para los primeros presupuestos.

En fiscalidad es donde ha habido menos movimientos del Govern. La CUP reclama aumentar el IRPF a las rentas de más de 60.000 euros, y grabar a las grandes fortunas a través del impuesto de patrimonio. El Govern, y concretamente el conseller Giró, de JxCat, se cerraron en banda desde el principio a negociar un aumento de los impuestos, y desde las propias filas anticapitalistas reconocían poco antes de su presentación que no hay las más mínima voluntad de tocarlos.

La CUP reclama que se celebre un nuevo referéndum y que se anule las multas amparadas en la Ley Mordaza

Los anticapitalistas también piden desarrollar los tributos previstos en la ley del cambio climático, de los cuales por ahora sólo se aplican los de vehículos de motor.

En el eje independentista, la CUP reclama que se celebre un nuevo referéndum, aunque por ahora y debido a las negativas del Gobierno de Pedro Sánchez volvería a ser unilateral como el del 1-O, y que el Govern retire las acusaciones contra activistas y anule las multas amparadas en la Ley Mordaza. La semana pasada el ejecutivo ya anunció que se retiraría de las causas donde no hubiese lesiones acreditadas a los Mossos, algo que ya estaba previsto en el acuerdo de investidura.

Estos cinco puntos representan un "punto de partida" sobre el cual ahora el Govern tiene que dar una respuesta, ha dicho la portavoz de la formación Eulàlia Reguant. Los anticapitalistas valorarán si hay "cambios sustanciales" en la contrapropuesta del ejecutivo, lo que podría facilitar una hipotética retirada de la enmienda antes de la fecha límite, el próximo lunes.

Partidas destacadas

El Govern insiste en que Catalunya necesita estas cuentas para recuperarse del impacto de la pandemia y defiende que tres de cada cuatro euros van destinados a gasto social. Algunas de las actuaciones más destacadas que contemplan son la gratuidad de la educación infantil de dos a tres años (P2), a lo que se destinan 90 millones de euros para el curso 2022-2023. También se reducirán los ratios de P3 de 25 a 20 alumnos por clase. Los presupuestos también incluyen 400 millones de euros para la renta garantizada de ciudadanía y cuatro al plan piloto para implementar la renta básica universal. Además, 13 millones se destinan al combate de la pobreza energética para asumir la deuda de las familias y pagar facturas.