Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al Día'



Pues así ha salido el helicóptero de Sánchez de Moncloa esta tarde camino de Barcelona. Y así llegaba Torra al palacio de Pedralbes, hemos visto también a Elsa Artadi... Una cumbre o reunión que se está produciendo en estos momentos y de la que no sabemos prácticamente nada.

"Cumbre" entre los gobiernos catalán y español según la Generalitat. Una reunión entre presidentes, junto a otras personas, según el gobierno. No se sabe muy bien de lo que hablarán porque nadie ha descubierto la agenda. Desde Barcelona dicen que no hay líneas rojas, pero nada más. Y mientras, en el palacio de Pedralbes las inmediaciones están completamente blindadas. Porque parece ser que "hablar", "dialogar" que es lo que muchos pedían del gobierno de Rajoy, ya no sirve para ellos. Ni para otros, que tachan al gobierno de humillarse frente al independentismo. Porque parece ser que dialogar no está de moda.



Violencia machista

Más nombres a la lista de las mujeres víctimas de la violencia de género. Hoy, una mujer en Alicante ha tenido que ser traslada al hospital tras ser apuñalada por su pareja.

La misma suerte corrió esta otra mujer a la que están viendo en pantalla. Son las cicatrices de las seis puñaladas que le asestó un conocido suyo mientras estaba en su casa en Madrid. Por suerte puede salir al rellano y pedir auxilio. Su agresor disfrutaba de un permiso penitenciario por buena conducta. Estaba en la cárcel por el asesinato de otra mujer con la que se obsesionó en 2002.

Pero, ¿considera el gobierno a las mujeres sin vínculo sentimental alguno con sus agresores, víctimas violencia de género? Hasta el momento no, no se cuantificaban, pero esto ha cambiado y el gobierno trabaja en una lista paralela a la ya existente donde se contabilizarán casos como el de la joven Laura Luelmo, que aunque no conocía a su asesino, es una víctima más del machismo y de la violencia de género.



Billy el niño

Detener estudiantes o comunistas le reportó numerosas cuantías de dinero al torturador Billy el niño, ese que todavía hoy en día disfruta de condecoraciones por su mérito policial, que le han reportado también un aumento sustancioso de su pensión.

Jóvenes y desempleo

Los jóvenes cada vez lo tienen más difícil para acceder al mercado de trabajo, incluso con formación. Terminamos el tercer trimestre del año con un 33% de paro juvenil. Los empleos, mal remunerados y temporales. Condiciones imposibles para poder independizarse o tener perspectivas de futuro.

Campaña de Navidad de PACMA

El PACMA ha recogido hoy mantas y alimentos en la plaza Callao de Madrid para dárselos a protectoras de animales. A pocos días de la Navidad, los animalistas recuerdan que los animales no son ningún juguete y que, antes de regalarlos, hay que ser responsables: en España se abandonan miles de animales cada año.

Pues se va Rosendo, uno de esos artistas que ya casi no quedan de los que se convierten en referentes para la vida. Uno de esos admirado por todos, de los que no van de nada más que de ser músicos. Y de los que han construido el rock para contestar al poder, desde la cultura humilde del barrio. Carabanchel, en su caso. Se fue de allí a un pueblo de Burgos porque no podía salir a la calle sin que 20 personas le preguntaran por qué se disolvió Leño. Esta noche está en el Wizink Center de Madrid y el 22 y 23 en el club Saint Jordi en Barcelona. Que disfrutes de la jubilación Rosendo.

Nosotros también nos vamos, pero volvemos mañana con las piezas informativas que a lo largo del día vamos lanzando en las redes de Público. Esta noche la frontera también se despide hasta después de Navidad, y lo hace con el expresidente Rodríguez Zapatero. Un abrazo. Hasta mañana.