Te proponemos cinco noticias para que empieces bien informado este viernes, 18 de octubre de 2019.



No ha habido sorpresas. Los 27 jefes de Estado y de Gobierno han dado su visto bueno al acuerdo del brexit que se anunciaba esta misma mañana, tras una reunión de solo una hora y veinte minutos, casi la mitad de lo previsto. Si el acuerdo pasa la aprobación del parlamento del Reino Unido y la Eurocámara, Londres saldrá de manera ordenada de la UE el 31 de octubre.



ERC admite que no conocía la propuesta y muestra su disconformidad al afirmar que "no es el momento de poner fechas, sino de recuperar consensos". El presidente de la Generalitat califica de "infame" las condenas a los dirigentes independentistas y apuesta por poner en marcha un acuerdo nacional que incluya a partidos y entidades para que en el actual mandato se "vuelvan a poner las urnas para la autodeterminación". Durante un pleno extraordinario del Parlamento, no concreta cómo hacerlo.



El portavoz parlamentario de ERC recibe a Público TV en la sede del partido en Barcelona. Son días intensos y el futuro de Catalunya pinta más negro que antes de la sentencia que condena a penas de un centenar de años de cárcel a los líderes independentistas, entre ellos quien fuera vicepresidente de la Generalitat y es presidente de ERC, Oriol Junqueras.



Público ha tenido acceso en exclusiva a las facturas que la eléctrica pagó a Cenyt en 13 años, a través de su jefe de seguridad, el ex policía Antonio Asenjo. Los pagos tienen conceptos diversos, como estrategia, seguridad internacional y nacional de los directivos y las sedes o crisis en distintas centrales. Según el también procesado comisario Enrique García Castaño, las relaciones con la compañía vendrían a través de Asenjo y del propio presidente, Ignacio Sánchez Galán.



A menos de diez días de que se cumpla el plazo que se ha dado el Gobierno para exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, hoy se ha aclarado más si cabe la viabilidad de los planes del Ejecutivo: en el mismo día lo han avalado el Constitucional, Estrasburgo y el juez José Yusti.