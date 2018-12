Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día'



Casado no descarta ofrecer consejerías a Vox y Ciudadanos en Andalucía. El líder del PP insiste en que "lo único innegociable" es que sea su candidato quien presida la Junta. O sea, que como ya dio por hecho en la noche electoral está dispuesto a pactar con la extrama derecha si esto le hace llegar a San Telmo. Un partido, al que un exlíder del Ku Klux Klan ha felicitado por su triunfo electoral.

Pues eso, Casado pretende llegar al poder aunque esto signifique pactar con un partido no constitucionalista. Y no lo es porque falta en muchos puntos de su programa, y no sólo en el de disolver las autonomías, a las bases de tolerancia y respeto sobre las que se sustenta nuestra Constitución, que en dos días cumple 40 años. Una constitución, que empieza a quedarse vieja en muchas cosas, precisamente porque nació en una España diferente a la de hoy, para asegurar nuestra democracia frente a los nostálgicos que querían perpetuar el régimen fascista. Una Constitución que nos protege precisamente de este tipo de ideologías que pretenden llevarse por delante derechos adquiridos con mucho sacrificio. Pues ese partido, que no respeta nuestra norma de convivencia básica es el que, según parece, llegará de la mano del PP a las instituciones.



Extrema derecha

Pues eso, que para Pablo Casado los que no están en la Constitución no son los de Vox, sino Podemos. Extrema derecha define una determinada posición política. Pero ¿qué es realmente la extrema derecha? Para que quede claro hoy os contamos qué puntos debe cumplir para que ciertos principios sean llamados la "ultraderecha".

Europa no pacta

En esa misma entrevista de 20 Minutos en la que, como hemos oído, considera que Vox es un partido más, Begoña Villacís, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, dice que la formación de Carmena es totalitaria. Ciudadanos ha evitado definir a Vox como de la extrema derecha reiteradamente. En Europa está creciendo, como aquí, pero allí, los líderes europeos, no sólo la llaman por su nombre, sino que evitan pactar con estos radicales.

Abascal cobra más que el presidente del Gobierno

Hoy los compañeros de Maldito Dato han publicado las respuestas de la administración ante preguntas sobre el pasado político de Santiago Abascal. Sabíamos que estuvo en política con puesto dado a dedo por Esperanza Aguirre, hoy sabemos más detalles. Como que la fundación que presidió y que cobraba dinero público no dejó claras las cuentas.

Imputar a Camps

Por prevaricación y fraude en el caso Gürtel. Son los delitos por los que Anticorrupción ha pedido al juez De la Mata que llame a Francisco Camps como investigado.

Ciberacoso

El acoso machista está también en las redes. Cada día miles de mujeres soportan este otro tipo de violencia que trata de acotar sus vidas y su libertad. Nuestra libertad. Son las nuevas formas de machismo de las que tenemos que estar alerta. Reconocerlas y denunciarlas. Y educar, desde luego, en el respeto y la tolerancia para que no ocurra.

Balón de oro feminista

Si a Cristiano Ronaldo o a Leo Messi un presentador le preguntara si sabe hacer el twerking, o perrear, cuando van a recoger el balón de oro, todo el mundo pensaría que cuando menos, es tonto. Ayer, la ganadora del balón de oro tuvo que aguantar esa pregunta del presentador de la gala. Y si, todas y todos deberíamos pensar que este hombre, es tonto. Aunque desgraciadamente no es el único.