Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día'

Es, sin duda, la noticia del día. El Presidente del Gobierno convoca elecciones para el próximo 28 de abril tras el rechazo a los presupuestos en el Congreso. Los ciudadanos están llamados a las urnas dos veces en menos de un mes. Primero a las generales, y luego a las autonómicas, municipales y europeas, el próximo 26 de mayo.

En su comparecencia, Pedro Sánchez sacaba pecho de las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo y defendía el diálogo con los independentistas siempre, dijo, dentro de la Constitución. La campaña electoral arrancará a las puertas de la Semana Santa, el 13 de abril. Es viernes, 15 de febrero. Comenzamos Público al día.



Balance del Gobierno de Sánchez

Ocho meses y medio hace que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno tras una moción de censura in extremis. Y hoy, él mismo aseguraba que "España no tiene un minuto que perder". Una comparecencia en la que justificaba la convocatoria electoral por el bloqueo a los presupuestos generales. Sánchez no quiere seguir gobernando con unas cuentas, que asegura, incumplen las exigencias sociales.

El 'procés'

Otra de las razones por la que Sánchez no ha sido capaz de sacar los presupuestos adelante ha sido el comienzo de uno de los juicios más mediáticos de la democracia española. Doce líderes independentistas se sientan en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo. El próximo martes se reanudará este proceso y lo hará con el interrogatorio al exconseller de la Presidència y Exportavoz del Govern, Jordi Turull. Nuestra compañera, Nuria Martínez, repasa cómo ha transcurrido la semana.

Maltrato animal

En los últimos días hemos sido testigos de varios casos de maltrato animal. Una conducta que el Código Penal castiga con hasta 4 años de prisión. Tan sólo en 2018, 590 personas fueron investigadas en nuestro país por este motivo. Desde el Seprona, recuerdan la importancia de que los ciudadanos, que detecten estas prácticas, lo denuncien. Lo analiza nuestra compañera, Candela Barro.

El color rosa

Desterrar los roles de género de la educación es uno de los retos a los que se enfrenta la sociedad del s. XXI. Es el caso del color rosa. En el Museo del Traje, los creadores de la exposición la VIE EN ROSE han querido enviar un mensaje: "El rosa no es un color de princesas". Para ello repasan la historia de este tono y cómo ha cambiado su uso.