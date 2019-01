Te proponemos cinco noticias para que empieces informado este domingo, 27 de agosto de 2019.

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, dice que habla "muchas veces con Pedro Sánchez" pero que "nunca me ha dado ninguna instrucción. Tezanos asegura que "no está excluido" que el organismo demoscópico pregunte sobre la Monarquía, "pero ese problema no está en el común de los españoles".



A falta de un par de semanas para el arranque de esta macrocausa, el Alto Tribunal plasma en su sentencia sobre la consulta independentista del 9-N de 2014 argumentos que también podrían servir como respuesta a muchas de las cuestiones sobre el referéndum del 1-O. "El ejercicio de los derechos fundamentales tiene límites, y cauces. No existe derecho a votar en una consulta convocada al margen de la legalidad", zanja.



Así lo ha manifestado una de las portavoces de la Assemblea Feminista 8M de Valencia, María Cabeza, que participa en el encuentro que reúne, en la Facultad de Filología de la Universitat de Valencia, a más de 500 mujeres procedentes de todo el estado y de otros países



La manifestación estatal de víctimas por el robo de bebés ha reunido a unos 300 manifestantes. Las asociaciones piden el apoyo unánime del Congreso de Diputados a la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español que está en tramitación parlamentaria.



Tanto Moreno como Marín defienden la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que hoy solo pagan en Andalucía aquellos que ingresen más de un millón de euros