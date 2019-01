Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al Día'



El Partido Popular de Granada ha repartido este miércoles 4.000 banderas de España en el día de la Toma de la ciudad por los Reyes Católicos. La formación ha denominado esta acción un acto "simbólico" en defensa del "arraigo popular y tradicional" de la conmemoración y la "significación histórica" de la jornada como precedente del Estado moderno.

El año arranca con el reto de que la justicia reconozca dentro de la violencia machista a casos como el de Laura Luelmo o Diana Quer, que no son considerados así, porque no han muerto a manos de sus parejas o exparejas, sino a manos de desconocidos. En el 2018 la justicia ha contabilizado 47 muertes a manos de sus cónyuges o ex cónyuges. Pero las muertes provocadas por esta lacra son 97 a largo del año pasado. Por eso, entre otras cosas, las manifestaciones de hoy de responsables de VOX, a parte de la peligrosidad que suponen al poner en el centro del debate público cosas que no deberían ponerse en duda en una sociedad avanzada, nos parecen indignantes, por eso las mujeres, mal que les pese a muchos, no nos vamos a callar tampoco este 2019. Arrancamos Público al Día.

Vox y la "ideología de género"

Pues eso es lo que piensa VOX sobre las leyes que velan por las mujeres, que son "dictadura de género", que los hombres son tratados ciudadanos de segunda con esas leyes, en un país donde cada día tenemos que desayunar con la muerte de una mujer más, de una niña, con una paliza más, con una agresión más, con una violación más. Por el hecho de ser mujeres. Y parece ser, que desde la irrupción de VOX en el debate público, también con este tipo de políticos que hablan sin pudor lanzando este tipo de mensajes tremendamente peligrosos. Hoy una mujer ha sido golpeada en la cara con un vaso y ha tenido que ser ingresada en el hospital. Otra mujer de 18 años has sido agredida por su expareja propinándole un puñetazo y heridas en el rostro nada más empezar el año. Otro, ayer mismo, amenazó a su pareja de 18 años y le dio una patada al coche del bebé de tres meses que llevaba. Otro, quebrantó también ayer una orden de alejamiento a su pareja de 23 años y la metió en su coche, cuando la policía le detuvo ella tenía una crisis de ansiedad. Y hoy han sido detenidos dos hombres por la violación a una menor de 17 años en Burriana, en Castellón, en Nochevieja. Fue cuando regresaba a su casa en la madrugada del día 1.

Pues así, como habéis visto llegaba ayer la ultraderecha al mando de Brasil. Desde luego si algo quedó claro es que será la mano derecha de Trump en Latinoamérica. Y que luchará, igual que VOX pretende hacer aquí contra las leyes que protegen a las mujeres. La llegada de la ultraderecha es una de las cosas a las que nos enfrentamos este año.

Abusos en la Iglesia: Marcial Marciel

Otra ultraderecha, ya la conocemos desde hace muchos años, pero ahora sabemos más aún de ella. Marcial Marciel, fundador de los Legionarios de Cristo es considerado hoy el mayor depredador sexual de la Iglesia. La iglesia católica tiene documentos que lo acreditan desde 1943. 70 años de encubrimiento intencionado.

La agenda de Juan Carlos I

Hoy en Público sacamos a la luz el trabajo REAL del Rey Juan Carlos en estos tiempos. 24 días de trabajo, entre los que destacan finales de fútbol, corridas de toros e inauguraciones. Este año ha sido movido para él, y no sólo por las peticiones de IU y Unidos Podemos para su comparecencia por las supuestas cuentas en paraísos fiscales y comisiones ilegales por el AVE a la Meca.

El tren de los horrores

Lo del tren de Extremadura es la historia de nunca acabar. Y nunca mejor dicho, porque para muchos, esto es la corroboración de que Extremadura sigue siendo una de las grandes olvidadas, en cuanto al tren desde luego. Por eso se ha creado una plataforma que se llama Milana Bonita, en referencia a la película Los Santos Inocentes, la fotografía de la España más profunda, de los olvidados durante décadas, de las diferencias entre las clases sociales.

Inmigración

Casi mil personas murieron intentando llegar a España. El año pasado cumplimos uno de los récords más dramáticos. Tres veces más personas que en 2017 dejaron su vida en el mar.